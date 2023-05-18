Найкращий рецепт "кабачкового" сезону: бюджетний овочевий рулет, що замінить і обід, і вечерю

Гарний і до сніданку, і як перекус, і на святковий стіл

Якщо ви вже готували смачну овочеву запіканку, зверніть увагу на цей рецепт кабачкового рулету. Він настільки смачний, що ви будете готувати його постійно, аж доки не закінчиться сезон кабачків.

Страва абсолютно універсальна та підійде і на сніданок, і на перекус, і навіть на святковий стіл. Якщо ви досі такого не готували, обов’язково спробуйте. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти для бісквіту:

Кабачки – 600 г.

Яйця – 3 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Борошно – 3-4 ст.л.

Розпушувач – 1 ч.л.

Чорний перець

Сіль

Для начинки:

Вершковий сир – 180 г.

Часник – 2-3 зубчики

Сметана – 2 ст.л.

Помідор

Солодкий перець

Кріп

Покроковий рецепт:

Кабачки натираємо на тертці, солимо, перемішуємо, залишаємо на 15 хвилин. Потім добре віджимаємо від зайвої рідини. Окремо з’єднуємо яйця, сіль та чорний мелений перець. Все збиваємо вінчиком, як на омлет, потім додаємо сметану, ще раз перемішуємо. З’єднуємо отриману масу з кабачковою м’якоттю. Поступово всипаємо борошно та розпушувач і замішуємо рідке тісто. Найкраще не просто додавати, а просіювати ці компоненти. Деко застеляємо пергаментом, переливаємо і рівномірно розподіляємо тісто. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин. Після запікання бісквіт злегка остуджуємо, перевертаємо і обережно знімаємо пергамент. Охолоджений рулет змащуємо соусом із вершкового сиру, нежирної сметани та тертого часнику. Викладаємо нарізані скибочками свіжі помідори, болгарський перець та кріп. Щільно загортаємо в рулет. Обгортаємо його в кілька шарів харчовою плівко і прибираємо в холодильник щонайменше на 2-3 години. Найкраще — залишити на ніч.

За ніч цей рулет добре просочиться і стане максимально ніжним. Він може бути як самостійним прийомом їжі, так і гарніром до смачних котлет.