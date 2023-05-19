Додайте в піцу один овоч — і ви не впізнаєте страву: рецепт, заради якого варто прокидатися вранці
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Таку страву вдень з вогнем не знайдеш у піцерії!
Якщо ви використовуєте буряк тільки для приготування борщу за бабусиним рецептом і більше не знаєте, як його застосувати, у нас є чудова ідея! Піца з буряком та козячим сиром – саме те, що вам потрібно.
Рецепт від Shuba — це не типова "Маргарита", але вона виходить також неймовірно смачною. Шар обсмаженого бекону та подрібненого козиного сиру, прихований під кружальцями буряків, надає піці гармонійного та особливого смаку. Спробуйте!
Як приготувати піцу з буряком та козячим сиром
Інгредієнти на 6 порцій
Для тіста:
- вода — 200 мл;
- дріжджі сухі — 7 г;
- цукор — 20 г;
- сіль — 5 г;
- оливкова олія — 30 мл;
- борошно пшеничне — 450 г.
Для начинки:
- буряк — 2 шт.;
- козячий сир — 150 г;
- бекон — 150 г;
- розмарин, гілочка — 2 шт.;
- сіль — 5 г;
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- оливкова олія — 20 мл.
Спосіб приготування:
- Для тіста в теплу воду покладіть дріжджі, цукор і залиште на 10 хвилин. Додайте оливкову олію та перемішайте. Всипте просіяне борошно з сіллю і замісіть м’яке тісто. Накрийте харчовою плівкою та залиште у теплому місці на 1 годину.
- Два середні буряки помийте, загорніть у фольгу і запікайте при температурі 200°C 50 хвилин. Потім охолодіть, очистьте і наріжте тонкими кружальцями.
- Тісто розкотіть за розміром форми для запікання, змастіть олією і покладіть у форму. Випікати при температурі 220 ° C 10-12 хвилин.
- Козячий сир подрібніть, додайте листя розмарину і розмішайте. Бекон поріжте тонкими шматочками та обсмажте на сухій сковороді до золотистого кольору.
- На готове тісто викладіть подрібнений сир та обсмажений бекон. Зверху розкладіть кружечки буряків і побризкайте оливковою олією. Посоліть, поперчіть до смаку. Поріжте піцу на порційні шматочки та подавайте.
Якщо ви шанувальник овочів, тоді рецепт запечених овочів у рукаві саме для вас. Така смачна та корисна страва точно вам сподобається.