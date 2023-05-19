Рецепт яєчного салату з олією та цибулею – найкраще, що можна зробити за 15 хвилин

Смачна страва за лічені хвилини

Салати – це смачно та неймовірно корисно. Ці смачні страви дозволяють швидко вгамувати голод.

Наприклад, ніжні яйця, хрумка пікантна цибуля і вершкове масло за рецептом Shuba чудово поєднуються в ситній страві, яка швидко готується. Його незаперечна гідність — інгредієнти в салаті можна додавати на свій смак, наприклад, копчену паприку або подрібнену зелень. Також можна варіювати кількість цибулі та вершкового масла.

Як приготувати яєчний салат з олією та цибулею.

Інгредієнти на 2 порції:

яйця — 4 шт.;

цибуля жовта ріпчаста — 1/2 шт.;

масло вершкове — 20 г;

сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

Яйця добре вимийте із содою. Покладіть у каструлю, залийте холодною водою і доведіть до кипіння. Як тільки вода закипить, вимкніть вогонь. Залишіть яйця у гарячій воді на 10 хвилин. Поки яйця доварюються, почистьте цибулю і наріжте її дрібніше. Готові яйця перекладіть у холодну воду. Через пів хвилини почистьте їх, по одному виймаючи з води. Покладіть очищені яйця в миску і подрібніть вилкою. Додайте вершкове масло|мастило| і розітріть вилкою. Додайте нарізану цибулю і сіль і перемішайте.

Раніше "Телеграф" розповідав про найпоширеніші помилки під час приготування страв з яєць. Дотримуйтесь їх і ваша яєчня буде неперевершеною.