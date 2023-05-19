Рецепт яєчного салату з олією та цибулею – найкраще, що можна зробити за 15 хвилин
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Смачна страва за лічені хвилини
Салати – це смачно та неймовірно корисно. Ці смачні страви дозволяють швидко вгамувати голод.
Наприклад, ніжні яйця, хрумка пікантна цибуля і вершкове масло за рецептом Shuba чудово поєднуються в ситній страві, яка швидко готується. Його незаперечна гідність — інгредієнти в салаті можна додавати на свій смак, наприклад, копчену паприку або подрібнену зелень. Також можна варіювати кількість цибулі та вершкового масла.
Як приготувати яєчний салат з олією та цибулею.
Інгредієнти на 2 порції:
- яйця — 4 шт.;
- цибуля жовта ріпчаста — 1/2 шт.;
- масло вершкове — 20 г;
- сіль до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Яйця добре вимийте із содою. Покладіть у каструлю, залийте холодною водою і доведіть до кипіння. Як тільки вода закипить, вимкніть вогонь. Залишіть яйця у гарячій воді на 10 хвилин.
- Поки яйця доварюються, почистьте цибулю і наріжте її дрібніше.
- Готові яйця перекладіть у холодну воду. Через пів хвилини почистьте їх, по одному виймаючи з води.
- Покладіть очищені яйця в миску і подрібніть вилкою. Додайте вершкове масло|мастило| і розітріть вилкою. Додайте нарізану цибулю і сіль і перемішайте.
Раніше "Телеграф" розповідав про найпоширеніші помилки під час приготування страв з яєць. Дотримуйтесь їх і ваша яєчня буде неперевершеною.