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Рецепт яєчного салату з олією та цибулею – найкраще, що можна зробити за 15 хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такого яєчного салату ви ще не їли
Такого яєчного салату ви ще не їли. Фото shuba.life

Смачна страва за лічені хвилини

Салати – це смачно та неймовірно корисно. Ці смачні страви дозволяють швидко вгамувати голод.

Наприклад, ніжні яйця, хрумка пікантна цибуля і вершкове масло за рецептом Shuba чудово поєднуються в ситній страві, яка швидко готується. Його незаперечна гідність — інгредієнти в салаті можна додавати на свій смак, наприклад, копчену паприку або подрібнену зелень. Також можна варіювати кількість цибулі та вершкового масла.

Як приготувати яєчний салат з олією та цибулею.

Інгредієнти на 2 порції:

  • яйця — 4 шт.;
  • цибуля жовта ріпчаста — 1/2 шт.;
  • масло вершкове — 20 г;
  • сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Яйця добре вимийте із содою. Покладіть у каструлю, залийте холодною водою і доведіть до кипіння. Як тільки вода закипить, вимкніть вогонь. Залишіть яйця у гарячій воді на 10 хвилин.
  2. Поки яйця доварюються, почистьте цибулю і наріжте її дрібніше.
  3. Готові яйця перекладіть у холодну воду. Через пів хвилини почистьте їх, по одному виймаючи з води.
  4. Покладіть очищені яйця в миску і подрібніть вилкою. Додайте вершкове масло|мастило| і розітріть вилкою. Додайте нарізану цибулю і сіль і перемішайте.

Раніше "Телеграф" розповідав про найпоширеніші помилки під час приготування страв з яєць. Дотримуйтесь їх і ваша яєчня буде неперевершеною.

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#Рецепт #Салат #Готуємо вдома