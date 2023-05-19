Рибні консерви придумані для цього рецепту: бюджетна ідея закуски у лаваші
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Швидко готуються, але з’їдаються ще швидше
Якщо ви хочете приготувати дуже швидко смачну, оригінальну, просту у приготуванні закуску, візьміть для цього лаваш. Для начинки сміливо можна використовувати будь-які продукти: дуже смачні страви виходять із сезонними овочами, зеленню, сиром, морепродуктами та м’ясом.
А якщо у вас в холодильнику є банки рибних консервів — сміливо загортайте це в лаваш, як це радить ProstoWay. Від такого смаколику точно ніхто не відмовиться.
Як приготувати рулет "Мімоза"
Інгредієнти:
- листковий лаваш — 1 упаковка;
- майонез – 250 г;
- яйця варені – 3 шт.;
- твердий сир – 150-200 г;
- консерви рибні в олії – 1 банку;
- зелена цибуля, кріп — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Розкладіть лаваш. Змастіть кожний лист майонезом.
- На один лаваш натріть яйця, на другий сир, на третій розім’яті вилкою консерви. Кожен лист посипте цибулею та кропом.
- Перший лист загортайте в рулет. Покладіть його на початок другого аркуша та продовжуйте скручувати. Потім покладіть на початок третього та закрутіть до кінця.
- Готовий рулет можна їсти відразу, а можна покласти в холодильник на ніч, щоб він просочився.
До речі, лаваш для цієї закуски можна приготувати самостійно. Три інгредієнти – і хліб готовий.