Голод настане лише в обід: рецепт ситного сніданку за копійки
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Смачний сніданок без клопоту
Від сніданку залежить настрій та гарне самопочуття протягом усього дня, тому снідати треба поживно. До того ж існує безліч рецептів швидких та ситних страв.
З рецептом гарячих бутербродів від "СОДа" ви більше не пропускатимете сніданки. Це проста страва, що складається з декількох основних інгредієнтів і не потребує багато часу та зусиль. Таку закуску ви можете включати у своє меню хоч щодня. Гарячі бутерброди будуть смачними та ситними, а ще можуть бути відмінним доповненням до супів або свіжих салатів.
Як приготувати гарячі бутерброди з куркою та сиром
Інгредієнти:
- курячий фарш — 250 г;
- вершковий сир – 100 г;
- твердий сир – 25 г;
- батон;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Хліб наріжте на скибочки.
- У мисці з’єднайте фарш та сир. Додайте до них сіль, спеції. Викладіть начинку на хліб і відправте скибочки на лист. Посипте тертим сиром.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та відправте бутерброди.
- Через 20 хвилин діставайте готові бутерброди з куркою та сиром та насолоджуйтесь смачним сніданком.
Замість магазинного хліба можна використовувати домашні коржики. Так ваші бутерброди будуть ще смачнішими.