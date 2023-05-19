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Голод настане лише в обід: рецепт ситного сніданку за копійки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Гарячі бутерброди з куркою та сиром – пальчики оближеш!
Гарячі бутерброди з куркою та сиром – пальчики оближеш!. Фото deztop.net

Смачний сніданок без клопоту

Від сніданку залежить настрій та гарне самопочуття протягом усього дня, тому снідати треба поживно. До того ж існує безліч рецептів швидких та ситних страв.

З рецептом гарячих бутербродів від "СОДа" ви більше не пропускатимете сніданки. Це проста страва, що складається з декількох основних інгредієнтів і не потребує багато часу та зусиль. Таку закуску ви можете включати у своє меню хоч щодня. Гарячі бутерброди будуть смачними та ситними, а ще можуть бути відмінним доповненням до супів або свіжих салатів.

Як приготувати гарячі бутерброди з куркою та сиром

Інгредієнти:

  • курячий фарш — 250 г;
  • вершковий сир – 100 г;
  • твердий сир – 25 г;
  • батон;
  • сіль.

Спосіб приготування:

  1. Хліб наріжте на скибочки.
  2. У мисці з’єднайте фарш та сир. Додайте до них сіль, спеції. Викладіть начинку на хліб і відправте скибочки на лист. Посипте тертим сиром.
  3. Розігрійте духовку до 180 градусів та відправте бутерброди.
  4. Через 20 хвилин діставайте готові бутерброди з куркою та сиром та насолоджуйтесь смачним сніданком.

Замість магазинного хліба можна використовувати домашні коржики. Так ваші бутерброди будуть ще смачнішими.

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