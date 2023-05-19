Цей рецепт картоплі у вершково-часниковому соусі стане вашим улюбленим

Ідеальний варіант для сімейного обіду

Усі ми любителі смачно поїсти. А якщо страва приготована незвичайно, то можна з’їсти майже подвійну порцію.

Рецептів страв із картоплі дуже багато і здається, що придумати нову вже неможливо. Але "Бабусині рецепти" придумали, як запекти картоплю у вершково-часниковому соусі. Спробуйте і ви не пошкодуєте.

Як приготувати картоплю у вершково-часниковому соусі

Інгредієнти:

картопля – 9 шт.;

сир – 100 г;

сметана – 3 ст. л.;

часник – 3 зубчики;

масло вершкове – 100 г;

соняшникова олія

сіль, перець чорний мелений — щіпка.

Спосіб приготування:

Очистити картоплю, нарізати не дуже маленькими шматочками. Краще для страви брати молоду картоплю. У миску зі сметаною потрібно додати м’яке вершкове масло. Натерти на тертку сир та часник, змішати та додати суміш сметани та олії. Посолити, поперчити на свій смак. Заправити картоплю вершково-часниковим соусом і перемішати. Форму для запікання змастити олією, викласти картоплю в соусі. Накрити блюдо фольгою, випікати за 180 градусів 55-60 хвилин. Після цього зняти фольгу, продовжити випікати ще 15 хвилин. Після завершення приготування можна посипати картоплю сиром та кропом та зеленою цибулею.

Півкіло картоплі можна нагодувати цілу родину. Головне — правильний рецепт !