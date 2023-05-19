Цей рецепт картоплі у вершково-часниковому соусі стане вашим улюбленим
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Ідеальний варіант для сімейного обіду
Усі ми любителі смачно поїсти. А якщо страва приготована незвичайно, то можна з’їсти майже подвійну порцію.
Рецептів страв із картоплі дуже багато і здається, що придумати нову вже неможливо. Але "Бабусині рецепти" придумали, як запекти картоплю у вершково-часниковому соусі. Спробуйте і ви не пошкодуєте.
Як приготувати картоплю у вершково-часниковому соусі
Інгредієнти:
- картопля – 9 шт.;
- сир – 100 г;
- сметана – 3 ст. л.;
- часник – 3 зубчики;
- масло вершкове – 100 г;
- соняшникова олія
- сіль, перець чорний мелений — щіпка.
Спосіб приготування:
- Очистити картоплю, нарізати не дуже маленькими шматочками. Краще для страви брати молоду картоплю.
- У миску зі сметаною потрібно додати м’яке вершкове масло.
- Натерти на тертку сир та часник, змішати та додати суміш сметани та олії. Посолити, поперчити на свій смак.
- Заправити картоплю вершково-часниковим соусом і перемішати.
- Форму для запікання змастити олією, викласти картоплю в соусі.
- Накрити блюдо фольгою, випікати за 180 градусів 55-60 хвилин.
- Після цього зняти фольгу, продовжити випікати ще 15 хвилин.
- Після завершення приготування можна посипати картоплю сиром та кропом та зеленою цибулею.
Півкіло картоплі можна нагодувати цілу родину. Головне — правильний рецепт !