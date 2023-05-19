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Цей рецепт картоплі у вершково-часниковому соусі стане вашим улюбленим

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ароматна картопля у вершково-часниковому соусі
Ароматна картопля у вершково-часниковому соусі. Фото shuba.life

Ідеальний варіант для сімейного обіду

Усі ми любителі смачно поїсти. А якщо страва приготована незвичайно, то можна з’їсти майже подвійну порцію.

Рецептів страв із картоплі дуже багато і здається, що придумати нову вже неможливо. Але "Бабусині рецепти" придумали, як запекти картоплю у вершково-часниковому соусі. Спробуйте і ви не пошкодуєте.

Як приготувати картоплю у вершково-часниковому соусі

Інгредієнти:

  • картопля – 9 шт.;
  • сир – 100 г;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • часник – 3 зубчики;
  • масло вершкове – 100 г;
  • соняшникова олія
  • сіль, перець чорний мелений — щіпка.

Спосіб приготування:

  1. Очистити картоплю, нарізати не дуже маленькими шматочками. Краще для страви брати молоду картоплю.
  2. У миску зі сметаною потрібно додати м’яке вершкове масло.
  3. Натерти на тертку сир та часник, змішати та додати суміш сметани та олії. Посолити, поперчити на свій смак.
  4. Заправити картоплю вершково-часниковим соусом і перемішати.
  5. Форму для запікання змастити олією, викласти картоплю в соусі.
  6. Накрити блюдо фольгою, випікати за 180 градусів 55-60 хвилин.
  7. Після цього зняти фольгу, продовжити випікати ще 15 хвилин.
  8. Після завершення приготування можна посипати картоплю сиром та кропом та зеленою цибулею.

Півкіло картоплі можна нагодувати цілу родину. Головне — правильний рецепт !

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