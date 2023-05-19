З’їдять не лише з кабачками, а й із тарілкою: рецепт незвичайних котлет

Страва смачна і в холодному, і в гарячому вигляді

Скоро сезон кабачків, отже, потрібно вже шукати якийсь особливий рецепт. Коли вибрати один тяжко, можна поекспериментувати. Сьогодні саме це і зробимо та приготуємо ніжні м’ясні котлети у кабачках.

Така оригінальна закуска за рецептом "Цесмак" сподобається всім любителям легких і ситних перекусів. Кільця з кабачків потрібно лише нафарширувати м’ясним фаршем та обсмажити на сковороді. Завдяки паніровці котлети в кабачках виходять рум’яні та хрусткі зовні. Але тільки відкусіть шматочок – і він розтане у роті.

Як приготувати м’ясні котлети у кабачках.

Інгредієнти:

кабачок — 1 шт.;

свинячий фарш — 150 г;

яловичий фарш – 150 г;

яйце – 3 шт.;

панірувальні сухарі – 100 г;

цибуля – 1 шт.;

тостовий хліб – 1-2 шт.;

соняшникова олія – 100 мл;

сіль, чорний перець мелений – на свій смак

Спосіб приготування:

Візьміть молодий середній кабачок, добре вимийте і наріжте кружальцями завтовшки 1 см. Виріжте середину. Розмочіть у воді або молоці 1-2 скибочки білого хліба, відіжміть і додайте до фаршу разом із подрібненою цибулею. Збийте 1 яйце, посоліть і поперчіть, ретельно перемішайте. Наповніть кабачкові кільця з фаршем. Збийте яйця із щіпкою солі. В окрему тарілку всипте сухарі. Змочіть котлети по черзі спочатку у яйця, а потім у сухарі. Викладіть на розігріту з олією сковороду. Смажте котлети на повільному вогні по обидва боки до золотистої скоринки. Перекладіть готові фаршировані кабачки на паперові рушники, щоб забрати зайвий жир. Котлети готові!

Страву можна урізноманітнити, якщо покласти по тонкій скибочці сиру на кожну котлету за 2 хвилини до кінця приготування. До речі, його можна також приготувати вдома самостійно.