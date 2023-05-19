Про болоньєз забудете: простий рецепт спагетті в м’ясному фарші

Такі макарони викликають захоплення у ваших дітей

Паста – національна гордість Італії, але готують її у всьому світі. Існує багато способів, як і з чим їх приготувати.

Страву, яку ми збираємося готувати за рецептом "Цесмак", називають ще "Дідовими вусами" через оригінальний зовнішній вигляд. Саме тому такі спагеті стануть частим гостем на вашому столі.

Як приготувати спагеті у м’ясному фарші "Дідові вуса"

Інгредієнти:

яловичий фарш – 500 г;

чебрець – 1 ст. л.;

розмарин — 1 ст. л.;

червоний перець мелений – 1 ст. л.;

паприка – 2 ст. л.;

орегано – 2 ст. л.;

болгарський перець – 2 шт.;

спагеті – 300 г;

томатний соус – 600 мл;

червоне вино – 300 мл;

часник — 2 зуб.;

моцарела — 250 г;

цибуля – 1 шт.;

сіль, чорний перець мелений, соняшникова олія – на свій смак.

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Спосіб приготування:

Додайте у фарш паприку, червоний перець, кмин, розмарин, орегано, чорний перець та сіль. Вимісити його руками. Сформуйте в руках велику плоску котлету, покладіть у неї чверть спагеті та заліпіть з усіх боків. Обсмажте котлети зі спагеті на сковороді до золотистості, після чого викладіть їх у глибоке деко. В олії обсмажте дрібно нарізану цибулю та болгарський перець. Викладіть овочі до спагеті з фаршем. Полийте фарш вином, долийте томатний соус так, щоб він покривав котлети майже повністю. Присипте блюдо натертим сиром і випікайте в духовці 30 хвилин при 180 градусах.

Гарнір до страви не потрібний. Можна подавати зі свіжими овочами та зеленню, охолодженим лимонадом або червоним вином.