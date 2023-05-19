Замість майонезу: корисний бюджетний соус, з яким ви полюбите салати

Приготуйте його раз — і будете готувати постійно

Майонез, навіть домашній — не найкорисніша добавка до страв. Особливо зараз, коли багато зелені і свіжих овочів, заливати все це багатство майонезом — справжнє кощунство.

Є маса способів замінити майонез у повсякденних стравах. Розповідаємо про найсмачніший із них — білий соус з зеленню. Він не лише й смачний, а й готується за лічені хвилини. До того ж, на власний смак його можна вдосконалювати. theLime ділиться простим рецептом соусу на основі йогурту.

Інгредієнти:

варені яйця (2 шт.)

натуральний йогурт (100 г)

сік половинки лимона, спеції

зелень (за смаком)

Спосіб приготування:

Заздалегідь вкруту відварюємо яйця. Заливаємо їх холодною водою і чекаємо, доки охолонуть. Очищаємо від шкаралупи. Ріжемо на зручні частинки — маса буде подрібнюватись у блендері, тому сильно кришити не треба. У чашу блендера виливаємо натуральний йогурт, варені яйця і сік половинки лимона. Кладемо спеції. Подрібнюємо до однорідної консистенції. Масу пробуємо на сіль, якщо потрібно — додаємо ще її. Всипаємо дрібно нарізану зелень і перемішуємо.

Також в цей соус можна додати подрібнений часник, спеції за смаком або зелень. Він стане чудовим супутником будь-яких салатів, а також м'ясних чи рибних страв.