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Замість майонезу: корисний бюджетний соус, з яким ви полюбите салати

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Дуже смачний соус
Дуже смачний соус. Фото Реаліст

Приготуйте його раз — і будете готувати постійно

Майонез, навіть домашній — не найкорисніша добавка до страв. Особливо зараз, коли багато зелені і свіжих овочів, заливати все це багатство майонезом — справжнє кощунство.

Є маса способів замінити майонез у повсякденних стравах. Розповідаємо про найсмачніший із них — білий соус з зеленню. Він не лише й смачний, а й готується за лічені хвилини. До того ж, на власний смак його можна вдосконалювати. theLime ділиться простим рецептом соусу на основі йогурту.

Інгредієнти:

  • варені яйця (2 шт.)
  • натуральний йогурт (100 г)
  • сік половинки лимона, спеції
  • зелень (за смаком)

Спосіб приготування:

  1. Заздалегідь вкруту відварюємо яйця. Заливаємо їх холодною водою і чекаємо, доки охолонуть. Очищаємо від шкаралупи. Ріжемо на зручні частинки — маса буде подрібнюватись у блендері, тому сильно кришити не треба.
  2. У чашу блендера виливаємо натуральний йогурт, варені яйця і сік половинки лимона. Кладемо спеції.
  3. Подрібнюємо до однорідної консистенції. Масу пробуємо на сіль, якщо потрібно — додаємо ще її. Всипаємо дрібно нарізану зелень і перемішуємо.

Також в цей соус можна додати подрібнений часник, спеції за смаком або зелень. Він стане чудовим супутником будь-яких салатів, а також м'ясних чи рибних страв.

Теги:
#Рецепт #Соус #Йогурт #Майонез