Замість майонезу: корисний бюджетний соус, з яким ви полюбите салати
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Приготуйте його раз — і будете готувати постійно
Майонез, навіть домашній — не найкорисніша добавка до страв. Особливо зараз, коли багато зелені і свіжих овочів, заливати все це багатство майонезом — справжнє кощунство.
Є маса способів замінити майонез у повсякденних стравах. Розповідаємо про найсмачніший із них — білий соус з зеленню. Він не лише й смачний, а й готується за лічені хвилини. До того ж, на власний смак його можна вдосконалювати. theLime ділиться простим рецептом соусу на основі йогурту.
Інгредієнти:
- варені яйця (2 шт.)
- натуральний йогурт (100 г)
- сік половинки лимона, спеції
- зелень (за смаком)
Спосіб приготування:
- Заздалегідь вкруту відварюємо яйця. Заливаємо їх холодною водою і чекаємо, доки охолонуть. Очищаємо від шкаралупи. Ріжемо на зручні частинки — маса буде подрібнюватись у блендері, тому сильно кришити не треба.
- У чашу блендера виливаємо натуральний йогурт, варені яйця і сік половинки лимона. Кладемо спеції.
- Подрібнюємо до однорідної консистенції. Масу пробуємо на сіль, якщо потрібно — додаємо ще її. Всипаємо дрібно нарізану зелень і перемішуємо.
Також в цей соус можна додати подрібнений часник, спеції за смаком або зелень. Він стане чудовим супутником будь-яких салатів, а також м'ясних чи рибних страв.