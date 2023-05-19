Повинна бути у кожному холодильнику: бюджетна намазка зі скумбрії

Така смачна, що можна ложками їсти

Намазки — особлива частина повсякденної кулінарії. Готується швидко, всім подобається та миттєво з’їдається. Якщо ви вже куштувати єврейську намазку, то зверніть увагу на цей рецепт зі скумбрією.

Особливо вам сподобається, якщо ви любите смак риби. Інші ж компоненти його неперевершено підкреслять. Рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

скумбрія — 3 шт.;

часник — 6 зубків;

чорний мелений перець — ⅓ ч.л.;

сіль — 0,5 ч.л.;

гірчиця — 20 г;

сметана — 100 г;

масло — 30 г;

цибуля — 100 г.

Спосіб приготування:

Візьміть три свіжих скумбрії. Покладіть їх у форму для випікання, вистелену фольгою. Вкиньте до них часник. Загорніть фольгу або накрийте кришкою. Поставте рибу випікатися на 40 хвилин при температурі 180 градусах. Поки риба готується, посмажимо цибулю. Овоч дрібнимо. Розігріваємо сковороду з невеликою кількістю рослинної олії та шматочком вершкового масла. Обсмажуємо цибулю на повільному вогні до золотистого кольору. Готову рибу розбираємо. Шматочки перекладаємо в блендер разом з часником. Додаємо чорний мелений перець та сіль, гірчицю, сметану. Перебиваємо в однорідну масу. Додаємо раніше обсмажену цибулю. Ретельно перемішуємо.

Намазка виходить такою смачною, що вам захочеться її їсти не зупиняючись. Ще смачніше буде, якщо мастити нею не звичайний хліб, а неймовірні гріночки з часником.