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Ледачі котлети: страва на всю сім’ю зі жмені фаршу

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Домашні будуть в захваті від страви
Домашні будуть в захваті від страви. Фото Смачного

Мало хто здогадається, що там майже немає м’яса

Якщо ви вже готувати незвичні турецькі котлети "Хасан-Паша", зверніть увагу на бюджетний рецепт ледачих котлет з гарніром. Це доволі ситна страва, яка готується в одному посуді.

Вечеря за рецептом з порталу "Вона" виходить дуже ситна і недорога. Домашні в захваті, оскільки це дуже смачно, ще й помітна економія на м’ясі.

Інгредієнти:

  • М’ясний фарш – 400 гр.
  • Сира картопля – 250 гр.
  • Цибуля – 130 гр.
  • Панірувальні сухарі – 2 ст.л.
  • Яйця – 1 шт.
  • Томатна паста – 1 ст.л.
  • Сметана 15% – 1 ст.л.
  • Борошно – 1 ст.л.
  • Часник – 1-2 зубчики.
  • Вода – 300 мл.
  • Сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Беремо будь-який м’ясний фарш. Картоплю чистимо, тремо на крупну тертку і одразу, не віджимаючи, додаємо у фарш.
  2. Дуже дрібно ріжемо цибулю. Відправляємо її в миску з фаршем. Додаємо панірувальні сухарі та яйце. Солимо і перчимо на смак.
  3. Ретельно все вимішуємо і формуємо котлетки. Спершу їх треба злегка обсмажити. Готуємо на розпеченій олії до рум’яної скоринки з обох боків.
  4. Поки смажаться котлети, готуємо соус-заливку. В окремій мисці змішуємо томатну пасту, сметану і трохи борошна. Видавлюємо часник, додаємо сіль та перець за смаком.
  5. Все це розбавляємо водою та перемішуємо вінчиком до однорідності. Не повинно залишитися жодних грудочок.
  6. Виливаємо соус в сковороду. На великому вогні доводимо до кипіння. Коли закипить — накриваємо кришкою і тушкуємо на слабкому вогні ще 25 хвилин, час від часу перевертаючи котлети.

Найкраще в цьому рецепті те, що це і котлетки, і гарнір, і соус – все водночас і в одній сковороді. Страва недорога та дуже смачна — смак ніжніший і приємніший, ніж у простих м’ясних котлет. Максимум, що можна приготувати додатково — легкий салат.

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#Рецепт #Вечеря #Котлети #Гарнір