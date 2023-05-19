Ледачі котлети: страва на всю сім’ю зі жмені фаршу

Мало хто здогадається, що там майже немає м’яса

Якщо ви вже готувати незвичні турецькі котлети "Хасан-Паша", зверніть увагу на бюджетний рецепт ледачих котлет з гарніром. Це доволі ситна страва, яка готується в одному посуді.

Вечеря за рецептом з порталу "Вона" виходить дуже ситна і недорога. Домашні в захваті, оскільки це дуже смачно, ще й помітна економія на м’ясі.

Інгредієнти:

М’ясний фарш – 400 гр.

Сира картопля – 250 гр.

Цибуля – 130 гр.

Панірувальні сухарі – 2 ст.л.

Яйця – 1 шт.

Томатна паста – 1 ст.л.

Сметана 15% – 1 ст.л.

Борошно – 1 ст.л.

Часник – 1-2 зубчики.

Вода – 300 мл.

Сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Беремо будь-який м’ясний фарш. Картоплю чистимо, тремо на крупну тертку і одразу, не віджимаючи, додаємо у фарш. Дуже дрібно ріжемо цибулю. Відправляємо її в миску з фаршем. Додаємо панірувальні сухарі та яйце. Солимо і перчимо на смак. Ретельно все вимішуємо і формуємо котлетки. Спершу їх треба злегка обсмажити. Готуємо на розпеченій олії до рум’яної скоринки з обох боків. Поки смажаться котлети, готуємо соус-заливку. В окремій мисці змішуємо томатну пасту, сметану і трохи борошна. Видавлюємо часник, додаємо сіль та перець за смаком. Все це розбавляємо водою та перемішуємо вінчиком до однорідності. Не повинно залишитися жодних грудочок. Виливаємо соус в сковороду. На великому вогні доводимо до кипіння. Коли закипить — накриваємо кришкою і тушкуємо на слабкому вогні ще 25 хвилин, час від часу перевертаючи котлети.

Найкраще в цьому рецепті те, що це і котлетки, і гарнір, і соус – все водночас і в одній сковороді. Страва недорога та дуже смачна — смак ніжніший і приємніший, ніж у простих м’ясних котлет. Максимум, що можна приготувати додатково — легкий салат.