Ледачі котлети: страва на всю сім’ю зі жмені фаршу
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Мало хто здогадається, що там майже немає м’яса
Якщо ви вже готувати незвичні турецькі котлети "Хасан-Паша", зверніть увагу на бюджетний рецепт ледачих котлет з гарніром. Це доволі ситна страва, яка готується в одному посуді.
Вечеря за рецептом з порталу "Вона" виходить дуже ситна і недорога. Домашні в захваті, оскільки це дуже смачно, ще й помітна економія на м’ясі.
Інгредієнти:
- М’ясний фарш – 400 гр.
- Сира картопля – 250 гр.
- Цибуля – 130 гр.
- Панірувальні сухарі – 2 ст.л.
- Яйця – 1 шт.
- Томатна паста – 1 ст.л.
- Сметана 15% – 1 ст.л.
- Борошно – 1 ст.л.
- Часник – 1-2 зубчики.
- Вода – 300 мл.
- Сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування:
- Беремо будь-який м’ясний фарш. Картоплю чистимо, тремо на крупну тертку і одразу, не віджимаючи, додаємо у фарш.
- Дуже дрібно ріжемо цибулю. Відправляємо її в миску з фаршем. Додаємо панірувальні сухарі та яйце. Солимо і перчимо на смак.
- Ретельно все вимішуємо і формуємо котлетки. Спершу їх треба злегка обсмажити. Готуємо на розпеченій олії до рум’яної скоринки з обох боків.
- Поки смажаться котлети, готуємо соус-заливку. В окремій мисці змішуємо томатну пасту, сметану і трохи борошна. Видавлюємо часник, додаємо сіль та перець за смаком.
- Все це розбавляємо водою та перемішуємо вінчиком до однорідності. Не повинно залишитися жодних грудочок.
- Виливаємо соус в сковороду. На великому вогні доводимо до кипіння. Коли закипить — накриваємо кришкою і тушкуємо на слабкому вогні ще 25 хвилин, час від часу перевертаючи котлети.
Найкраще в цьому рецепті те, що це і котлетки, і гарнір, і соус – все водночас і в одній сковороді. Страва недорога та дуже смачна — смак ніжніший і приємніший, ніж у простих м’ясних котлет. Максимум, що можна приготувати додатково — легкий салат.