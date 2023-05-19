Найкращий рецепт курки: страва вмить зникне зі святкового столу

За цим рецептом курочка виходить просто божественна

Ми розповідали, як приготувати цілу курку. Наступний же рецепт більше підходить для частин тушки. М’ясо виходить настільки смачним, що не затримується на святковому столі.

Пікантна заправка робить курятину особливо соковитою і золотистою. На ProstoWay розповіли, як її готувати. Можна брати стегенця, гомілки чи крильця — що більше подобається.

Інгредієнти:

курка -1 кг.

вершкове масло -40 гр.

грецький горіх -40 гр.

мед -2 ст.

сіль -1 ч.л.

імбир -1/2 ч. л.

оегано – 1 год.

чорний перець – за смаком

Спосіб приготування:

Розтоплюємо вершкове масло. Блендером дрібнимо волоський горіх. Змішуємо їх в одній мисочці. Додаємо неповну ч.л. солі, додаємо 2 ст. меду. Кладемо спеції, імбир, орегано та чорний перець. Все перемішуємо. Цим маринадом заливаємо вимиту курку. Рівномірно розподіляємо по поверхні. Закриваємо харчовою плівкою і прибираємо маринуватися на 4 години, а краще залишити на ніч. Деко змащуємо олією, викладаємо курку, закриваємо фольгою і ставимо в розігріту духовку. Готуємо при 200 градусах, 40-50 хвилин до готовності курочки. Коли цей час минув, знімаємо фольгу і ставимо ще на хвилин 10-15 хвилин до зарум’янення.

М’ясо виходить соковите та ніжне. Курочка смачна як холодною, так і гарячою. З цим же маринадом курку можна готувати на грилі — буде смачно, особливо з медово-гірчичним соусом.