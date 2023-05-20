Гора оладок без грама борошна: рецепт, який ви готуватимете щодня

15 хвилин — і всі вже снідають

Оладки – це смачна страва на сніданок та десерт. Їх можна подавати з варенням, джемом, сметаною, або їсти самостійно. Зазвичай такі пишні оладки приготувати просто і швидко навіть без борошна. Тісто приготувати з продуктів, які є в холодильнику, а якщо ні — їх без проблем можна купити в найближчому магазині.

За рецептом Ukr.Media за 15 хвилин можна приготувати цілу гору оладок без борошна. Пишна, щільна, ситна та дуже апетитна, така страва ідеально підійде на сніданок, такі оладки полюблять всі.

Як приготувати пишні оладки без борошна

Інгредієнти:

2 яйця;

2 ст. л. цукру;

дрібка солі;

250 мл кефіру будь-якої жирності;

250 г манної крупи;

1 ч. л. соди;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

У мисці змішайте 2 яйця, цукор, щіпку солі та кефір. Всипте манку, перемішайте та залиште на півгодини. Додайте соду, перемішайте. Перекладіть тісто в кондитерський мішок або цупкий пакет. У сковороду додайте олію, видавіть оладки з кондитерського мішка. Смажте на середньому вогні з боків до золотистої скоринки.

Подавайте оладки з улюбленим варенням, згущеним молоком або солоною карамеллю. Смачного.