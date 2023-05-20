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Від такої смакоти ніхто не відмовиться: як приготувати бограч у казані

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Популярна страва на Закарпатті – бограч
Популярна страва на Закарпатті – бограч. Фото shuba.life

Густий, наваристий суп вгамує голод кожного члена сім’ї

Бограч – традиційна страва угорської кухні. Але історично цей суп дуже популярний у Західній Україні, особливо на Закарпатті. У перекладі слово "бограч" означає казан. І не дивно, що традиційно цю першу страву готували у казані на відкритому вогні.

Густий, наваристий суп за рецептом "Мета" вгамує голод кожного члена сім’ї. А основні інгредієнти бограча – яловичина, картопля та овочі – точно є в холодильнику кожного.

Як приготувати бограч у казані

Інгредієнти:

  • свиняча черевина – 300 г;
  • яловичина – 800 г;
  • свинячі реберця копчені — 800 г;
  • морква – 3 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 4 шт;
  • перець болгарський червоний – 4 г;
  • копчена паприка – 50 г;
  • помідори – 4 шт.;
  • консервовані томати у власному соку – 400 г;
  • картопля – 5 шт.;
  • кумін, перець запашний мелений, сол, зелень — за смаком;
  • часник, зубчики – 5 шт.;
  • вода – 3 л;
  • перець червоний – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте казан. Дрібно поріжте підочеревину, на середньому вогні просмажте до шкварок. Додайте нарізану яловичину і готуйте, помішуючи до утворення скоринки.
  2. Додайте порізану моркву, обсмажте. А потім повторіть такі самі кроки з цибулею.
  3. Додайте паприку та гострий перець. Ретельно перемішайте.
  4. Додайте всі нарізані помідори та перець, тушкуйте так 5 хвилин.
  5. Залийте водою і додайте копчені ребра, сіль та спеції. Готуйте на маленькому вогні 2-2,5 години, накривши кришкою.
  6. Додайте порізану картоплю. Додайте спеції та готуйте ще 20 хвилин.
  7. В кінці приготування додайте подрібнений часник та зелень.

А якщо захочеться щось з української кухні, можна приготувати борщ за рецептом бабусі. Він нікого не залишить байдужим.

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#Рецепт #Суп #Готуємо вдома