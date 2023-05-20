Від такої смакоти ніхто не відмовиться: як приготувати бограч у казані
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Густий, наваристий суп вгамує голод кожного члена сім’ї
Бограч – традиційна страва угорської кухні. Але історично цей суп дуже популярний у Західній Україні, особливо на Закарпатті. У перекладі слово "бограч" означає казан. І не дивно, що традиційно цю першу страву готували у казані на відкритому вогні.
Густий, наваристий суп за рецептом "Мета" вгамує голод кожного члена сім’ї. А основні інгредієнти бограча – яловичина, картопля та овочі – точно є в холодильнику кожного.
Як приготувати бограч у казані
Інгредієнти:
- свиняча черевина – 300 г;
- яловичина – 800 г;
- свинячі реберця копчені — 800 г;
- морква – 3 шт.;
- цибуля ріпчаста — 4 шт;
- перець болгарський червоний – 4 г;
- копчена паприка – 50 г;
- помідори – 4 шт.;
- консервовані томати у власному соку – 400 г;
- картопля – 5 шт.;
- кумін, перець запашний мелений, сол, зелень — за смаком;
- часник, зубчики – 5 шт.;
- вода – 3 л;
- перець червоний – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Розігрійте казан. Дрібно поріжте підочеревину, на середньому вогні просмажте до шкварок. Додайте нарізану яловичину і готуйте, помішуючи до утворення скоринки.
- Додайте порізану моркву, обсмажте. А потім повторіть такі самі кроки з цибулею.
- Додайте паприку та гострий перець. Ретельно перемішайте.
- Додайте всі нарізані помідори та перець, тушкуйте так 5 хвилин.
- Залийте водою і додайте копчені ребра, сіль та спеції. Готуйте на маленькому вогні 2-2,5 години, накривши кришкою.
- Додайте порізану картоплю. Додайте спеції та готуйте ще 20 хвилин.
- В кінці приготування додайте подрібнений часник та зелень.
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