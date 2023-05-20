Від такої смакоти ніхто не відмовиться: як приготувати бограч у казані

Густий, наваристий суп вгамує голод кожного члена сім’ї

Бограч – традиційна страва угорської кухні. Але історично цей суп дуже популярний у Західній Україні, особливо на Закарпатті. У перекладі слово "бограч" означає казан. І не дивно, що традиційно цю першу страву готували у казані на відкритому вогні.

Густий, наваристий суп за рецептом "Мета" вгамує голод кожного члена сім’ї. А основні інгредієнти бограча – яловичина, картопля та овочі – точно є в холодильнику кожного.

Як приготувати бограч у казані

Інгредієнти:

свиняча черевина – 300 г;

яловичина – 800 г;

свинячі реберця копчені — 800 г;

морква – 3 шт.;

цибуля ріпчаста — 4 шт;

перець болгарський червоний – 4 г;

копчена паприка – 50 г;

помідори – 4 шт.;

консервовані томати у власному соку – 400 г;

картопля – 5 шт.;

кумін, перець запашний мелений, сол, зелень — за смаком;

часник, зубчики – 5 шт.;

вода – 3 л;

перець червоний – 1 шт.

Спосіб приготування:

Розігрійте казан. Дрібно поріжте підочеревину, на середньому вогні просмажте до шкварок. Додайте нарізану яловичину і готуйте, помішуючи до утворення скоринки. Додайте порізану моркву, обсмажте. А потім повторіть такі самі кроки з цибулею. Додайте паприку та гострий перець. Ретельно перемішайте. Додайте всі нарізані помідори та перець, тушкуйте так 5 хвилин. Залийте водою і додайте копчені ребра, сіль та спеції. Готуйте на маленькому вогні 2-2,5 години, накривши кришкою. Додайте порізану картоплю. Додайте спеції та готуйте ще 20 хвилин. В кінці приготування додайте подрібнений часник та зелень.

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