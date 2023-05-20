Так ви ще не готували: рецепт хрустких дерунів у духовці

Здивуйте своїх близьких по-новому приготовленими дерунами

Смак дерунів знайомий багатьом ще з дитинства. Ніжні всередині та з хрусткою скоринкою зовні, вони здатні спокусити кожного.

Пропонуємо побалувати своїх рідних оригінальним рецептом дерунів у духовці за рецептом "Главреда". Така смачна, хрумка і з ідеальною начинкою страва захопить ваших рідних, тим більше готувати їх дуже просто.

Як приготувати деруни з цибулею та сиром у духовці.

Інгредієнти:

картопля — 4-5 шт.;

масло вершкове — 100 гр;

сир Голландський;

яйця — 2 шт.;

цибуля — 2 шт.;

сіль, перець, часник — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Духовку одразу розігріти до 180 чи 200 градусів. Картоплю помити, почистити та натерти на середній тертці або скористатися кухонним комбайном. Залити крижаною водою на 5 хвилин, щоб пішов весь крохмаль, і добре віджати. Цибулю помити, почистити та дрібно порізати. Щоб картопля не почорніла і деруни були хрусткими, картоплю змішуємо з цибулею одразу. Вершкове масло розтопити, додати до картоплі. Сир натерти на великій тертці, яйця збити вінчиком. Додати до картоплі сир, яйця, сіль, перець, часник до смаку. Все перемішати. Деко для випікання застелити пергаментним папером. Руками сформувати невеликі коржики та покласти на деко. Відправити деруни в духовку на 40 хвилин. За 5 хвилин до готовності можна дістати деко з духовки та змастити вершковим маслом.

Приголомшливі драники можна приготувати лише з трьох інгредієнтів. Улюблена страва готується просто і без зайвої метушні.