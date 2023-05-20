Так ви ще не готували: рецепт хрустких дерунів у духовці
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Здивуйте своїх близьких по-новому приготовленими дерунами
Смак дерунів знайомий багатьом ще з дитинства. Ніжні всередині та з хрусткою скоринкою зовні, вони здатні спокусити кожного.
Пропонуємо побалувати своїх рідних оригінальним рецептом дерунів у духовці за рецептом "Главреда". Така смачна, хрумка і з ідеальною начинкою страва захопить ваших рідних, тим більше готувати їх дуже просто.
Як приготувати деруни з цибулею та сиром у духовці.
Інгредієнти:
- картопля — 4-5 шт.;
- масло вершкове — 100 гр;
- сир Голландський;
- яйця — 2 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- сіль, перець, часник — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Духовку одразу розігріти до 180 чи 200 градусів.
- Картоплю помити, почистити та натерти на середній тертці або скористатися кухонним комбайном. Залити крижаною водою на 5 хвилин, щоб пішов весь крохмаль, і добре віджати.
- Цибулю помити, почистити та дрібно порізати. Щоб картопля не почорніла і деруни були хрусткими, картоплю змішуємо з цибулею одразу.
- Вершкове масло розтопити, додати до картоплі.
- Сир натерти на великій тертці, яйця збити вінчиком.
- Додати до картоплі сир, яйця, сіль, перець, часник до смаку. Все перемішати.
- Деко для випікання застелити пергаментним папером. Руками сформувати невеликі коржики та покласти на деко.
- Відправити деруни в духовку на 40 хвилин. За 5 хвилин до готовності можна дістати деко з духовки та змастити вершковим маслом.
Приголомшливі драники можна приготувати лише з трьох інгредієнтів. Улюблена страва готується просто і без зайвої метушні.