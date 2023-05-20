Ви більше не заправлятимете олив’є майонезом: рецепт оригінальної заправки до салату

Цей соус корисніший і легший за майонез.

Про улюблений олів’є можна розмовляти довго. В цей час існує безліч рецептів і варіантів приготування і всі вони дуже різні, нетрадиційні та унікальні.

Смак цієї страви багато в чому залежить від заправки. Найчастіше господині використовують майонез, проте продукт упродовж багатьох років критикують прихильники правильного харчування. Тому якщо ви заміните цей інгредієнт на корисну заправку, салат заграє новими смаками. Таке заправлення можна легко приготувати вдома з доступних продуктів. Здивуйте близьких та друзів новим смаком класичного олів’є із заправкою за рецептом ProstoWay.

Як приготувати заправку до салату.

Інгредієнти:

м’ята — 1 гілочка;

лимонний сік — 2 ст.

сметана — 200 г;

томатна паста — 1 ст. л.;

зелень кропу чи петрушки – на свій смак;

сіль, перець, паприка – на свій смак.

Спосіб приготування:

Необхідно розмішати томатну пасту зі сметаною. Подрібнити петрушку або кріп, додати до соусу. Туди ж ввести лимонний сік, сіль, перець та паприку до смаку, а також дрібно порізану м’яту.

Такий соус можна використовувати не лише до олів’є, а й до інших салатів. Це смачний і корисний замінник майонезу.