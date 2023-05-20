Гості оближуть і мангал, і руки: найсмачніше та ніжніше м’ясо – за цим рецептом

Смачна страва без турбот та турбот

Про таку страву, як шашлик чули всі, і, мабуть, мало тих, хто її не любить. Це – основна страва будь-яких пікніків та просто відпочинку на природі. Гаряче соковите та ніжне м’ясо, що тане в роті та віддає димком, запам’ятовується надовго.

Пропонуємо вам рецепт найсмачнішого і ніжнішого шашлику зі свинини за "Бабусиними рецептами". Це ідеальне блюдо, хоч і просте у приготуванні

Як приготувати шашлик зі свинини

Інгредієнти:

свиняча шия – 1 кг;

цибуля – 150 г;

кефір — 125 г;

сіль — 1 ч.л;

чорний мелений перець – 1/4 ч. л;

сода — 1/4 ч.л;

спеції – 1/2 ч.л;

соняшникова олія – 1 ст.л.

Спосіб приготування:

Розрізаємо свинячу шию на невеликі шматочки по 60-70 гр. Цибулю нарізаємо півкільцями. У глибоку каструлю наливаємо кефір. Всипаємо соду та перемішуємо ложкою, щоб згасити. Відправляємо м’ясо в кефір, додаємо цибулю, а також сіль та перець до свого смаку, олію та улюблені спеції за бажанням. Руками мені шашлик, перетираємо цибулю. Перемішуємо протягом 5 хвилин. Накриваємо кришкою та відправляємо в холодильник для маринування. Після цього нанизуємо м’ясо на шампур. Смажимо на вугіллі до готовності і подаємо на стіл.

Найкращим гарніром до такої страви буде картопля на шампурах. Готові посперечатися, що її зметуть швидше, ніж саме м’ясо!