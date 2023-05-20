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Гості оближуть і мангал, і руки: найсмачніше та ніжніше м’ясо – за цим рецептом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Улюблена багатьма страва — шашлик
Улюблена багатьма страва — шашлик. Фото babusyni-retsepty

Смачна страва без турбот та турбот

Про таку страву, як шашлик чули всі, і, мабуть, мало тих, хто її не любить. Це – основна страва будь-яких пікніків та просто відпочинку на природі. Гаряче соковите та ніжне м’ясо, що тане в роті та віддає димком, запам’ятовується надовго.

Пропонуємо вам рецепт найсмачнішого і ніжнішого шашлику зі свинини за "Бабусиними рецептами". Це ідеальне блюдо, хоч і просте у приготуванні

Як приготувати шашлик зі свинини

Інгредієнти:

  • свиняча шия – 1 кг;
  • цибуля – 150 г;
  • кефір — 125 г;
  • сіль — 1 ч.л;
  • чорний мелений перець – 1/4 ч. л;
  • сода — 1/4 ч.л;
  • спеції – 1/2 ч.л;
  • соняшникова олія – 1 ст.л.

Спосіб приготування:

  1. Розрізаємо свинячу шию на невеликі шматочки по 60-70 гр.
  2. Цибулю нарізаємо півкільцями. У глибоку каструлю наливаємо кефір. Всипаємо соду та перемішуємо ложкою, щоб згасити.
  3. Відправляємо м’ясо в кефір, додаємо цибулю, а також сіль та перець до свого смаку, олію та улюблені спеції за бажанням.
  4. Руками мені шашлик, перетираємо цибулю. Перемішуємо протягом 5 хвилин.
  5. Накриваємо кришкою та відправляємо в холодильник для маринування.
  6. Після цього нанизуємо м’ясо на шампур. Смажимо на вугіллі до готовності і подаємо на стіл.

Найкращим гарніром до такої страви буде картопля на шампурах. Готові посперечатися, що її зметуть швидше, ніж саме м’ясо!

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#Рецепт #Шашлик #Готуємо вдома