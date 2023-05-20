Секрет найніжніших млинців: в тісто треба лити не молоко

Як рідку основу можна використати кефір

Всі люблять млинці. Окрім того, що їх можна їсти самостійно, це ще й основа для різних складніших страв, таких як ароматна м’ясна лазанья.

Є безліч рецептів тіста на млинці. І кожен із них заслуговує на увагу. У більшості з них як рідка основа виступає молоко. Але Pixelinform радить спробувати приготувати млинці на рідкому кефірі. Така страва буде особливо ніжною та з цікавим смаком.

Інгредієнти:

0,5 л кефіру

1,5 склянки борошна

1 ст. л. цукру

дрібка солі

дрібка соди

три яйця

2 ст. л. рослинної олії

Спосіб приготування:

Кефір повинен бути теплим або навіть гарячим. Тому його потрібно розігріти або заздалегідь дістати із холодильника. Перемішуємо всі компоненти, окрім олії. Кількість борошна можна варіювати, орієнтуючись в основному на консистенцію. Густина тіста повинна бути як у рідкої сметани. Тісто повинне трохи постояти — це необхідно для оптимальної роботи білків борошна. Перед смаженням, влийте трохи олії на сковороду (лише для першого млинця), а решту — у тісто. Перемішайте. Смажити слід одразу на дуже гарячій сковороді, лише коли вона нагріється до максимуму, вогонь можна трохи зменшити.

Млинці за цим рецептом виходять дуже ніжні, повітряні та смачні. Також кефір можна замінити на ряжанку — якщо вона у вас залишилась після приготування ніжного мусу.