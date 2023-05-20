Альтернатива магазинній ковбасі до бутербродів: будете готувати її щотижня

Вона годиться і для ранкових бутербродів, і на святковий стіл

Зверніть увагу на рецепт домашньої ковбаски. Вона чудова і до ранкових бутербродів, і на перекус, і навіть як нарізка до святкового столу — разом з ароматним запеченим м’ясом.

А ще вона нескладно готується, і ви точно будете знати що в ній, чого не скажеш про магазинну ковбасу. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

Курячі стегенця – близько 1 кг

Сіль – 1 ч. л.

Солодка паприка – 1,5 ч. л.

Чорний перець

Свіжомелений коріандр – 0,5 ч. л.

Сушений часник – 1 ч. л.

Вода – 0,5 л. (для бульйону)

Покроковий рецепт приготування:

Зі стегенець знімаємо шкірку і відокремлюємо м’ясо від кісток. Кістки перекладаємо в каструлю, варимо бульйон. Він повинен зваритись повністю вистигнути. В цей час м’ясо від стегенець пропускаємо через м’ясорубку, додаємо солодку паприку, мелений коріандр, сушений часник, сіль, чорний мелений перець. Добре все перемішуємо. До фаршу вливаємо остиглий бульйон, ще раз ретельно все перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою і забираємо в холодильник — на 6-8 годин. Фарш викладаємо на розрізаний рукав для запікання. Формуємо ковбасу, загортаючи плівку як "цукерку", та зав’язуємо шпагатом із двох сторін. Перекладаємо ковбасу на деко і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку. Час приготування — 1 година. Через годину дістаємо, розкриваємо рукав та запікаємо ще 30 хвилин до рум’яної апетитної скоринки.

Ковбасу можна нарізати, коли охолоне. Вона добре тримає форму, не кришиться і не розвалюється. А за ситністю сміливо може скласти конкуренцію смачним котлетам.