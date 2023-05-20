Альтернатива магазинній ковбасі до бутербродів: будете готувати її щотижня
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Вона годиться і для ранкових бутербродів, і на святковий стіл
Зверніть увагу на рецепт домашньої ковбаски. Вона чудова і до ранкових бутербродів, і на перекус, і навіть як нарізка до святкового столу — разом з ароматним запеченим м’ясом.
А ще вона нескладно готується, і ви точно будете знати що в ній, чого не скажеш про магазинну ковбасу. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- Курячі стегенця – близько 1 кг
- Сіль – 1 ч. л.
- Солодка паприка – 1,5 ч. л.
- Чорний перець
- Свіжомелений коріандр – 0,5 ч. л.
- Сушений часник – 1 ч. л.
- Вода – 0,5 л. (для бульйону)
Покроковий рецепт приготування:
- Зі стегенець знімаємо шкірку і відокремлюємо м’ясо від кісток. Кістки перекладаємо в каструлю, варимо бульйон. Він повинен зваритись повністю вистигнути.
- В цей час м’ясо від стегенець пропускаємо через м’ясорубку, додаємо солодку паприку, мелений коріандр, сушений часник, сіль, чорний мелений перець. Добре все перемішуємо.
- До фаршу вливаємо остиглий бульйон, ще раз ретельно все перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою і забираємо в холодильник — на 6-8 годин.
- Фарш викладаємо на розрізаний рукав для запікання. Формуємо ковбасу, загортаючи плівку як "цукерку", та зав’язуємо шпагатом із двох сторін.
- Перекладаємо ковбасу на деко і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку. Час приготування — 1 година.
- Через годину дістаємо, розкриваємо рукав та запікаємо ще 30 хвилин до рум’яної апетитної скоринки.
Ковбасу можна нарізати, коли охолоне. Вона добре тримає форму, не кришиться і не розвалюється. А за ситністю сміливо може скласти конкуренцію смачним котлетам.