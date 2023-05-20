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Як пух: бюджетний рецепт легкої повітряної запіканки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Діти будуть в захваті від неї
Діти будуть в захваті від неї. Фото Смачно

Ідеальна і до чаю, і на сніданок

Запіканка — це корисний і апетитний сніданок. Також, як і бутерброди з намазкою, це чудовий перекус, який можна взяти з собою. А ще вона просто готується.

"На ПЕНСІЇ" розповідає, як правильно готувати сирну запіканку, щоб вона була легкою, повітряною, та пропеченою. Один із секретів — сир, перетертий через сито або пропущений через м’ясорубку.

Інгредієнти:

  • 110 г борошна
  • 8 яєць
  • 170 г цукру
  • 50 г жирних вершків
  • цукати
  • родзинки

Спосіб приготування:

  1. Сир перетираємо через сито, додаємо вершки, цукати, родзинки, цукор, борошно та жовтки. Все перемішуємо до однорідної маси.
  2. Білки збиваємо в стійку піну, акуратно з’єднуємо з сирною масою і знову перемішуємо. Тісто викладаємо у форму, змащену маслом. Випікаємо при температурі 160-170 градусів до золотистої скоринки. Не полінуйтесь і поставте в духовку із запіканкою деко з водою – це додасть випічці легкості.
  3. Готується вона досить довго: годину-півтори при температурі 160 градусів. Не відчиняйте часто дверцята духовки.

Щоб скоринка зверху не стала занадто жорсткою та сухою, після того, як дістанете запіканку з духовки, змастіть її теплим молоком. Це чудовий сніданок, якому відмінно пасуватиме кава в джезві.

Теги:
#Рецепт #Випічка #Запіканка #Сирник