Як пух: бюджетний рецепт легкої повітряної запіканки

Ідеальна і до чаю, і на сніданок

Запіканка — це корисний і апетитний сніданок. Також, як і бутерброди з намазкою, це чудовий перекус, який можна взяти з собою. А ще вона просто готується.

"На ПЕНСІЇ" розповідає, як правильно готувати сирну запіканку, щоб вона була легкою, повітряною, та пропеченою. Один із секретів — сир, перетертий через сито або пропущений через м’ясорубку.

Інгредієнти:

110 г борошна

8 яєць

170 г цукру

50 г жирних вершків

цукати

родзинки

Спосіб приготування:

Сир перетираємо через сито, додаємо вершки, цукати, родзинки, цукор, борошно та жовтки. Все перемішуємо до однорідної маси. Білки збиваємо в стійку піну, акуратно з’єднуємо з сирною масою і знову перемішуємо. Тісто викладаємо у форму, змащену маслом. Випікаємо при температурі 160-170 градусів до золотистої скоринки. Не полінуйтесь і поставте в духовку із запіканкою деко з водою – це додасть випічці легкості. Готується вона досить довго: годину-півтори при температурі 160 градусів. Не відчиняйте часто дверцята духовки.

Щоб скоринка зверху не стала занадто жорсткою та сухою, після того, як дістанете запіканку з духовки, змастіть її теплим молоком. Це чудовий сніданок, якому відмінно пасуватиме кава в джезві.