Як пух: бюджетний рецепт легкої повітряної запіканки
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Ідеальна і до чаю, і на сніданок
Запіканка — це корисний і апетитний сніданок. Також, як і бутерброди з намазкою, це чудовий перекус, який можна взяти з собою. А ще вона просто готується.
"На ПЕНСІЇ" розповідає, як правильно готувати сирну запіканку, щоб вона була легкою, повітряною, та пропеченою. Один із секретів — сир, перетертий через сито або пропущений через м’ясорубку.
Інгредієнти:
- 110 г борошна
- 8 яєць
- 170 г цукру
- 50 г жирних вершків
- цукати
- родзинки
Спосіб приготування:
- Сир перетираємо через сито, додаємо вершки, цукати, родзинки, цукор, борошно та жовтки. Все перемішуємо до однорідної маси.
- Білки збиваємо в стійку піну, акуратно з’єднуємо з сирною масою і знову перемішуємо. Тісто викладаємо у форму, змащену маслом. Випікаємо при температурі 160-170 градусів до золотистої скоринки. Не полінуйтесь і поставте в духовку із запіканкою деко з водою – це додасть випічці легкості.
- Готується вона досить довго: годину-півтори при температурі 160 градусів. Не відчиняйте часто дверцята духовки.
Щоб скоринка зверху не стала занадто жорсткою та сухою, після того, як дістанете запіканку з духовки, змастіть її теплим молоком. Це чудовий сніданок, якому відмінно пасуватиме кава в джезві.