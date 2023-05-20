Секретний спосіб: готуємо картоплю-фрі без краплі олії

Картопля за цим рецептом виходить хрумка та золотиста

Українці люблять страви з картоплі, такі як ароматний гратен. Найбільш фастфудний варіант — картоплю-фрі — уникають часто їсти, адже традиційно вона готується у великій кількості олії, а це впливає і на її вартість, і на шкоду від неї для здоров’я.

Та не всі знають про особливу технологію, що дозволяє приготувати чудову картоплю фрі відмінної якості, не застосовуючи при цьому фритюр. Як це зробити, розповіли на Pixelinform. Знадобиться духовка.

Інгредієнти:

Картопля

Кукурудзяне борошно

Сіль

Улюблені спеції

Спосіб приготування:

Картоплю чистимо і нарізаємо однаковими шматочками. Це дуже важливо — так вона рівномірно приготується. Подрібнену картоплю викладаємо на серветку, щоб видалити непотрібну вологу. Потім розкладаємо шматочки на чистій та сухій обробній дошці та відправляємо у морозильну камеру. Майбутня картопля-фрі не повинна торкатися одна одної. Для панірування з’єднуємо кукурудзяне борошно з будь-якими прянощами. Також вмикаємо на розігрів духовку — на 220 градусів. На деко викладаємо шар пергаментного паперу. Картоплю щедро обвалюємо в суміші кукурудзяного борошна зі спеціями та викладаємо. Така картопля в розпеченій духовці готується від семи до десяти хвилин. Точний час залежить від особливостей духовки. Сіль додаємо вже після того, як картопля буде готова.

Страва виходить неймовірно хрумка та золотиста — але без жодної краплі олії в складі. Також ми розповідали, як готувати картопляні чипси в духовці.