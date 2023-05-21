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Сім’я снідатиме вже через 15 хвилин: швидкий рецепт солоних сирників

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Солоні сирники — чудова ідея як для сніданку, так і для перекусу
Солоні сирники — чудова ідея як для сніданку, так і для перекусу. Фото apostrophe.ua

Чудовий сніданок без зайвої метушні

Солодкі сирники — це страва, яка всім нам знайома з дитинства. Їх нам колись готували мами та бабусі, подавали у дитячому садку та школі. Здається, що ми знаємо про цю страву все.

Якщо ви любите сирники, але вам не хочеться солодкого, тоді спробуйте додати сир трохи солі, кріп і петрушку. Саме такий незвичайний, але простий рецепт солоних сирників з кропом та петрушкою пропонує "Мета". Зацікавились? Тоді беріть продукти та гайда готувати!

Як приготувати солоні сирники

Інгредієнти:

  • 500 г кисломолочного сиру;
  • 2 яйця;
  • 4 ст. л. пшеничного або кукурудзяного борошна;
  • 1/2 ч. л. соди;
  • 1/2 ч. л. солі;
  • 1 ст. л. нарізаного свіжого кропу;
  • 1 ст. л. нарізаною свіжою петрушкою;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. У мисці ретельно змішайте кисломолочний сир, яйця, борошно, соду та сіль до утворення однорідного тіста.
  2. Додайте нарізаний кріп і петрушку до тіста і ретельно перемішайте.
  3. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні.
  4. Ложкою розкладіть на сковороду дрібні порції тіста.
  5. Смажте сирники з обох боків, доки вони не стануть золотаво-коричневими.
  6. Після смаження дайте сирникам трохи охолонути на блюді, покритому паперовими рушниками.

Додайте сирники з кропом та гарячою петрушкою. До них відмінно підійде сметана або улюблений соус.

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