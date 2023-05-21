Сім’я снідатиме вже через 15 хвилин: швидкий рецепт солоних сирників
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Чудовий сніданок без зайвої метушні
Солодкі сирники — це страва, яка всім нам знайома з дитинства. Їх нам колись готували мами та бабусі, подавали у дитячому садку та школі. Здається, що ми знаємо про цю страву все.
Якщо ви любите сирники, але вам не хочеться солодкого, тоді спробуйте додати сир трохи солі, кріп і петрушку. Саме такий незвичайний, але простий рецепт солоних сирників з кропом та петрушкою пропонує "Мета". Зацікавились? Тоді беріть продукти та гайда готувати!
Як приготувати солоні сирники
Інгредієнти:
- 500 г кисломолочного сиру;
- 2 яйця;
- 4 ст. л. пшеничного або кукурудзяного борошна;
- 1/2 ч. л. соди;
- 1/2 ч. л. солі;
- 1 ст. л. нарізаного свіжого кропу;
- 1 ст. л. нарізаною свіжою петрушкою;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
- У мисці ретельно змішайте кисломолочний сир, яйця, борошно, соду та сіль до утворення однорідного тіста.
- Додайте нарізаний кріп і петрушку до тіста і ретельно перемішайте.
- Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні.
- Ложкою розкладіть на сковороду дрібні порції тіста.
- Смажте сирники з обох боків, доки вони не стануть золотаво-коричневими.
- Після смаження дайте сирникам трохи охолонути на блюді, покритому паперовими рушниками.
Додайте сирники з кропом та гарячою петрушкою. До них відмінно підійде сметана або улюблений соус.