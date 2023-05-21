Сім’я снідатиме вже через 15 хвилин: швидкий рецепт солоних сирників

Чудовий сніданок без зайвої метушні

Солодкі сирники — це страва, яка всім нам знайома з дитинства. Їх нам колись готували мами та бабусі, подавали у дитячому садку та школі. Здається, що ми знаємо про цю страву все.

Якщо ви любите сирники, але вам не хочеться солодкого, тоді спробуйте додати сир трохи солі, кріп і петрушку. Саме такий незвичайний, але простий рецепт солоних сирників з кропом та петрушкою пропонує "Мета". Зацікавились? Тоді беріть продукти та гайда готувати!

Як приготувати солоні сирники

Інгредієнти:

500 г кисломолочного сиру;

2 яйця;

4 ст. л. пшеничного або кукурудзяного борошна;

1/2 ч. л. соди;

1/2 ч. л. солі;

1 ст. л. нарізаного свіжого кропу;

1 ст. л. нарізаною свіжою петрушкою;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

У мисці ретельно змішайте кисломолочний сир, яйця, борошно, соду та сіль до утворення однорідного тіста. Додайте нарізаний кріп і петрушку до тіста і ретельно перемішайте. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Ложкою розкладіть на сковороду дрібні порції тіста. Смажте сирники з обох боків, доки вони не стануть золотаво-коричневими. Після смаження дайте сирникам трохи охолонути на блюді, покритому паперовими рушниками.

Додайте сирники з кропом та гарячою петрушкою. До них відмінно підійде сметана або улюблений соус.