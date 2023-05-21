Такий хліб приготує кожен: рецепт у рукаві
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Домашній, смачний та корисний хліб
Хліб всьому харчуванню – голова, а його поживні властивості та висока користь для організму залишаються незмінними ще з часу винаходу самого першого рецепту. Приготувати хліб самостійно вдома – завдання не надто легке.
Проте існує рецепт, яким зможе впоратися навіть той, хто ніколи в житті нічого не готував. Разом із "Мета" розповідаємо, як приготувати хліб у рукаві.
Як приготувати домашній хліб у рукаві
Інгредієнти:
- 400 г теплої води;
- 25 г свіжих або 11 г сухих дріжджів;
- 1,5 ч. л. солі;
- 1 ч. л. цукру;
- 600 г борошна;
- 3 ст. л. рослинного масла.
Спосіб приготування:
- Цукор та дріжджі додайте в теплу воду і добре перемішайте. Накрийте та поставте в тепле місце на 10-15 хвилин.
- Після закінчення опару перелийте в миску і додайте до неї масло і сіль. Ретельно перемішайте.
- Просійте борошно в миску і замісіть тісто. Воно має бути липким. Накрийте рушником тісто і залиште в теплому місці на півгодини.
- Коли тісто підійде, змастіть руки олією і добре розімніть його. Знову накрийте рушником, зачекайте півгодини. Так повторюйте тричі.
- Поверхню присипте борошном. Покладіть тісто на неї, розімніть, сформуйте рулет і зверху зробіть розрізи.
- Перекладіть майбутній хліб у рукав для запікання, який добре зав’яжіть.
- Духовку розігрійте до 180 градусів. Випікайте хліб протягом години.
Такий хліб ідеально підійде до бабусиного борщу. Смачніше точно нічого нема!