Такий хліб приготує кожен: рецепт у рукаві

Домашній, смачний та корисний хліб

Хліб всьому харчуванню – голова, а його поживні властивості та висока користь для організму залишаються незмінними ще з часу винаходу самого першого рецепту. Приготувати хліб самостійно вдома – завдання не надто легке.

Проте існує рецепт, яким зможе впоратися навіть той, хто ніколи в житті нічого не готував. Разом із "Мета" розповідаємо, як приготувати хліб у рукаві.

Як приготувати домашній хліб у рукаві

Інгредієнти:

400 г теплої води;

25 г свіжих або 11 г сухих дріжджів;

1,5 ч. л. солі;

1 ч. л. цукру;

600 г борошна;

3 ст. л. рослинного масла.

Спосіб приготування:

Цукор та дріжджі додайте в теплу воду і добре перемішайте. Накрийте та поставте в тепле місце на 10-15 хвилин. Після закінчення опару перелийте в миску і додайте до неї масло і сіль. Ретельно перемішайте. Просійте борошно в миску і замісіть тісто. Воно має бути липким. Накрийте рушником тісто і залиште в теплому місці на півгодини. Коли тісто підійде, змастіть руки олією і добре розімніть його. Знову накрийте рушником, зачекайте півгодини. Так повторюйте тричі. Поверхню присипте борошном. Покладіть тісто на неї, розімніть, сформуйте рулет і зверху зробіть розрізи. Перекладіть майбутній хліб у рукав для запікання, який добре зав’яжіть. Духовку розігрійте до 180 градусів. Випікайте хліб протягом години.

Такий хліб ідеально підійде до бабусиного борщу. Смачніше точно нічого нема!