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Такий хліб приготує кожен: рецепт у рукаві

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Пекти хліб вдома легко
Пекти хліб вдома легко. Фото besahy.com

Домашній, смачний та корисний хліб

Хліб всьому харчуванню – голова, а його поживні властивості та висока користь для організму залишаються незмінними ще з часу винаходу самого першого рецепту. Приготувати хліб самостійно вдома – завдання не надто легке.

Проте існує рецепт, яким зможе впоратися навіть той, хто ніколи в житті нічого не готував. Разом із "Мета" розповідаємо, як приготувати хліб у рукаві.

Як приготувати домашній хліб у рукаві

Інгредієнти:

  • 400 г теплої води;
  • 25 г свіжих або 11 г сухих дріжджів;
  • 1,5 ч. л. солі;
  • 1 ч. л. цукру;
  • 600 г борошна;
  • 3 ст. л. рослинного масла.

Спосіб приготування:

  1. Цукор та дріжджі додайте в теплу воду і добре перемішайте. Накрийте та поставте в тепле місце на 10-15 хвилин.
  2. Після закінчення опару перелийте в миску і додайте до неї масло і сіль. Ретельно перемішайте.
  3. Просійте борошно в миску і замісіть тісто. Воно має бути липким. Накрийте рушником тісто і залиште в теплому місці на півгодини.
  4. Коли тісто підійде, змастіть руки олією і добре розімніть його. Знову накрийте рушником, зачекайте півгодини. Так повторюйте тричі.
  5. Поверхню присипте борошном. Покладіть тісто на неї, розімніть, сформуйте рулет і зверху зробіть розрізи.
  6. Перекладіть майбутній хліб у рукав для запікання, який добре зав’яжіть.
  7. Духовку розігрійте до 180 градусів. Випікайте хліб протягом години.

Такий хліб ідеально підійде до бабусиного борщу. Смачніше точно нічого нема!

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#Рецепт #Хліб #Готуємо вдома