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Ситний обід за копійки – реальність: як запекти кабачки з картоплею

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Запіканка з фаршем сподобається всім
Запіканка з фаршем сподобається всім. Фото shuba.life

Смачне вирішення "голодної" проблеми

Звичайна білокачанна капуста може бути вишуканою, якщо знати, як її приготувати. Ми пропонуємо цікаву ідею, яка сподобається і вам, і вашим близьким.

Капустяна запіканка з фаршем з молочно-яєчною заливкою та сиром за рецептом Shuba — це страва, насичена смаком, проста в приготуванні та досить економна. Для цього просто потрібно змішати бланшировану капусту з обсмаженим фаршем, залити яєчно-молочною сумішшю та запекти.

Як приготувати капустяну запіканку з фаршем

Інгредієнти на 4 порції:

  • м’ясний фарш — 400 г;
  • капуста білокачанна — 600 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • молоко — 150 мл;
  • сир твердий — 80 г;
  • олія соняшникова — 40 мл;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Нагрійте сковороду з 20 мл олії, покладіть фарш, посоліть і поперчіть. Смажте, помішуючи, 10 хвилин.
  2. Капусту тонко нашаткуйте, викладіть в друшляк і облийте окропом. Дайте стекти воді.
  3. Змастіть форму для запікання 20 мл олії, викладіть рівним шаром половину капусти та посоліть. Зверху розкладіть обсмажений фарш і накрийте його рештою капусти.
  4. Збийте віночком яйця з молоком та сіллю. Залийте вміст форми. Помістіть у духовку, розігріту до 180° C, на 30 хвилин.
  5. Дістаньте з духовки, посипте тертим сиром і запікайте ще 10 хвилин до рум’яної скоринки.

Любителі капусти можуть приготувати тушковану капусту з ковбасою та яйцями. Смачна страва нагодує весь натовп голодних родичів.

Теги:
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