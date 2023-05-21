Ситний обід за копійки – реальність: як запекти кабачки з картоплею

Смачне вирішення "голодної" проблеми

Звичайна білокачанна капуста може бути вишуканою, якщо знати, як її приготувати. Ми пропонуємо цікаву ідею, яка сподобається і вам, і вашим близьким.

Капустяна запіканка з фаршем з молочно-яєчною заливкою та сиром за рецептом Shuba — це страва, насичена смаком, проста в приготуванні та досить економна. Для цього просто потрібно змішати бланшировану капусту з обсмаженим фаршем, залити яєчно-молочною сумішшю та запекти.

Як приготувати капустяну запіканку з фаршем

Інгредієнти на 4 порції:

м’ясний фарш — 400 г;

капуста білокачанна — 600 г;

яйця — 2 шт.;

молоко — 150 мл;

сир твердий — 80 г;

олія соняшникова — 40 мл;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Нагрійте сковороду з 20 мл олії, покладіть фарш, посоліть і поперчіть. Смажте, помішуючи, 10 хвилин. Капусту тонко нашаткуйте, викладіть в друшляк і облийте окропом. Дайте стекти воді. Змастіть форму для запікання 20 мл олії, викладіть рівним шаром половину капусти та посоліть. Зверху розкладіть обсмажений фарш і накрийте його рештою капусти. Збийте віночком яйця з молоком та сіллю. Залийте вміст форми. Помістіть у духовку, розігріту до 180° C, на 30 хвилин. Дістаньте з духовки, посипте тертим сиром і запікайте ще 10 хвилин до рум’яної скоринки.

Любителі капусти можуть приготувати тушковану капусту з ковбасою та яйцями. Смачна страва нагодує весь натовп голодних родичів.