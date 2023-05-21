Ситний обід за копійки – реальність: як запекти кабачки з картоплею
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Смачне вирішення "голодної" проблеми
Звичайна білокачанна капуста може бути вишуканою, якщо знати, як її приготувати. Ми пропонуємо цікаву ідею, яка сподобається і вам, і вашим близьким.
Капустяна запіканка з фаршем з молочно-яєчною заливкою та сиром за рецептом Shuba — це страва, насичена смаком, проста в приготуванні та досить економна. Для цього просто потрібно змішати бланшировану капусту з обсмаженим фаршем, залити яєчно-молочною сумішшю та запекти.
Як приготувати капустяну запіканку з фаршем
Інгредієнти на 4 порції:
- м’ясний фарш — 400 г;
- капуста білокачанна — 600 г;
- яйця — 2 шт.;
- молоко — 150 мл;
- сир твердий — 80 г;
- олія соняшникова — 40 мл;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Нагрійте сковороду з 20 мл олії, покладіть фарш, посоліть і поперчіть. Смажте, помішуючи, 10 хвилин.
- Капусту тонко нашаткуйте, викладіть в друшляк і облийте окропом. Дайте стекти воді.
- Змастіть форму для запікання 20 мл олії, викладіть рівним шаром половину капусти та посоліть. Зверху розкладіть обсмажений фарш і накрийте його рештою капусти.
- Збийте віночком яйця з молоком та сіллю. Залийте вміст форми. Помістіть у духовку, розігріту до 180° C, на 30 хвилин.
- Дістаньте з духовки, посипте тертим сиром і запікайте ще 10 хвилин до рум’яної скоринки.
Любителі капусти можуть приготувати тушковану капусту з ковбасою та яйцями. Смачна страва нагодує весь натовп голодних родичів.