Соус перетворить звичайний минтай на ресторанну страву: рецепт смачної вечері за копійки
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Чудова вечеря без зайвої метушні
Минтай — це дуже бюджетна та ситна риба. Кісток у ньому мало, тому приготування займе мінімум часу. А щоб приготувати смачну страву, достатньо зробити пряний маринад з овочами та спеціями.
Ідею приготування риби під маринадом розповідають "Бабусині рецепти". Приготуйте рибку за цим рецептом і ваша родина буде в захваті від нової страви. Смачний та апетитний минтай може стати вашою улюбленим.
Як приготувати під маринадом минтай
Інгредієнти:
- минтай — кг;
- крохмаль – 3 ст. л.;
- олія соняшникова – 200 г;
- сіль — щіпка;
- перець чорний мелений — щіпка;
- яйця – 1 шт.;
Для соусу:
- олія соняшникова – 3 ст. л.;
- кетчуп – 5 ст. л.;
- часник – 3 зубчики;
- цукор – 2 ст. л. з гіркою;
- оцет 9% — 1 ст. л.;
- соєвий соус – 150 г;
- вода – 150 г;
- крохмаль – 1 ст. л.;
- перцева паста – 1/2 ст. л.;
- імбир сушений — ⅓ ч. л.;
- кунжутні насіння — щіпка.
Спосіб приготування:
- Видаляємо у риби хвіст, плавці, голову, прибираємо нутрощі та шкіру. Рибу ріжемо спершу вздовж, а потім упоперек на невеликі порційні шматочки.
- Філе риби відправляємо у глибоку тару, солимо, посипаємо чорним меленим перцем, розбиваємо яйце. Руками перемішуємо інгредієнти, висипаємо крохмаль та обвалюємо шматочки.
- Обсмажуємо рибу в сковороді по 2-3 хвилини з кожного боку середньому вогні. У сковороді після смаження потрібно залишити 3 ложки олії.
- У гарячу олію додаємо кетчуп, злегка розчавлені зубчики часнику, цукор, оцет та соєвий соус. Готуємо суміш на середньому вогні, перемішуємо.
- Виливаємо у соус воду, висипаємо крохмаль, викладаємо перцеву пасту, імбир, доводимо суміш до кипіння. Після кипіння варимо соус додатково кілька хвилин, додаємо в нього рибу, змішуємо.
До соусу можна додати улюблену зелень — петрушку або кріп і прикрасити рибу кунжутним насінням. До такої риби підійде улюблене пюре.