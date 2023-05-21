Соус перетворить звичайний минтай на ресторанну страву: рецепт смачної вечері за копійки

Чудова вечеря без зайвої метушні

Минтай — це дуже бюджетна та ситна риба. Кісток у ньому мало, тому приготування займе мінімум часу. А щоб приготувати смачну страву, достатньо зробити пряний маринад з овочами та спеціями.

Ідею приготування риби під маринадом розповідають "Бабусині рецепти". Приготуйте рибку за цим рецептом і ваша родина буде в захваті від нової страви. Смачний та апетитний минтай може стати вашою улюбленим.

Як приготувати під маринадом минтай

Інгредієнти:

минтай — кг;

крохмаль – 3 ст. л.;

олія соняшникова – 200 г;

сіль — щіпка;

перець чорний мелений — щіпка;

яйця – 1 шт.;

Для соусу:

олія соняшникова – 3 ст. л.;

кетчуп – 5 ст. л.;

часник – 3 зубчики;

цукор – 2 ст. л. з гіркою;

оцет 9% — 1 ст. л.;

соєвий соус – 150 г;

вода – 150 г;

крохмаль – 1 ст. л.;

перцева паста – 1/2 ст. л.;

імбир сушений — ⅓ ч. л.;

кунжутні насіння — щіпка.

Спосіб приготування:

Видаляємо у риби хвіст, плавці, голову, прибираємо нутрощі та шкіру. Рибу ріжемо спершу вздовж, а потім упоперек на невеликі порційні шматочки. Філе риби відправляємо у глибоку тару, солимо, посипаємо чорним меленим перцем, розбиваємо яйце. Руками перемішуємо інгредієнти, висипаємо крохмаль та обвалюємо шматочки. Обсмажуємо рибу в сковороді по 2-3 хвилини з кожного боку середньому вогні. У сковороді після смаження потрібно залишити 3 ложки олії. У гарячу олію додаємо кетчуп, злегка розчавлені зубчики часнику, цукор, оцет та соєвий соус. Готуємо суміш на середньому вогні, перемішуємо. Виливаємо у соус воду, висипаємо крохмаль, викладаємо перцеву пасту, імбир, доводимо суміш до кипіння. Після кипіння варимо соус додатково кілька хвилин, додаємо в нього рибу, змішуємо.

До соусу можна додати улюблену зелень — петрушку або кріп і прикрасити рибу кунжутним насінням. До такої риби підійде улюблене пюре.