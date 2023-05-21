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Тефтелі повернуть вас у дитинство: рецепт "від Карлсона"

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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М’ясні тефтелі навіть діти уплітатимуть
М’ясні тефтелі навіть діти уплітатимуть. Фото shuba.life

Небагато часу — і улюблена страва Карлсона готова

Хто ж із нас у дитинстві не дивився мультик про Карлсона і не читав книжку? Тим більше, хто з нас не ласував соковитими тефтелями? "Карлсон раптом перестав ходити по кімнаті. Він завмер на місці і почав принюхуватися, як щука."М’ясні тефтелі, — сказав він. — Люблю соковиті смачні тефтелі".

Улюблена страва Карлсона за рецептом Shuba ми з вами та приготуємо. Такі тефтелі завжди виходять апетитними та дуже смачними.

Як приготувати м’ясні тефтелі

Інгредієнти на 4 порції:

  • свинячий фарш — 250 г;
  • яловичий фарш — 250 г;
  • панірувальні сухарі — 100 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • молоко — 50 мл;
  • вершки 15% — 50 мл;
  • яйця — 1 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте молоко, вершки та панірувальні сухарі. Дайте сухарям набухнути 10 хвилин і злийте зайву рідину.
  2. Дрібно наріжте цибулину і підсмажте на вершковому маслі до світло-коричневого кольору.
  3. Змішайте обидва види фаршу, посоліть, поперчіть, додайте підсмажену цибулю, сухарі та яйце. Змішайте усі інгредієнти до однорідної маси.
  4. Зробіть із фаршу кульки приблизно 3 см у діаметрі.
  5. Підсмажте на олії 10-15 хвилин, періодично струшуючи сковороду, щоб тефтелі рівномірно готувалися з усіх боків.

Смак тюфтель може змінитися, якщо фарш посолити неправильно. Дотримуйтесь поради "Телеграф" — і ваша страва буде ідеальною.

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#Рецепт #Фарш #Готуємо вдома