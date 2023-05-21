Тефтелі повернуть вас у дитинство: рецепт "від Карлсона"

Небагато часу — і улюблена страва Карлсона готова

Хто ж із нас у дитинстві не дивився мультик про Карлсона і не читав книжку? Тим більше, хто з нас не ласував соковитими тефтелями? "Карлсон раптом перестав ходити по кімнаті. Він завмер на місці і почав принюхуватися, як щука."М’ясні тефтелі, — сказав він. — Люблю соковиті смачні тефтелі".

Улюблена страва Карлсона за рецептом Shuba ми з вами та приготуємо. Такі тефтелі завжди виходять апетитними та дуже смачними.

Як приготувати м’ясні тефтелі

Інгредієнти на 4 порції:

свинячий фарш — 250 г;

яловичий фарш — 250 г;

панірувальні сухарі — 100 г;

цибуля — 1 шт.;

молоко — 50 мл;

вершки 15% — 50 мл;

яйця — 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Змішайте молоко, вершки та панірувальні сухарі. Дайте сухарям набухнути 10 хвилин і злийте зайву рідину. Дрібно наріжте цибулину і підсмажте на вершковому маслі до світло-коричневого кольору. Змішайте обидва види фаршу, посоліть, поперчіть, додайте підсмажену цибулю, сухарі та яйце. Змішайте усі інгредієнти до однорідної маси. Зробіть із фаршу кульки приблизно 3 см у діаметрі. Підсмажте на олії 10-15 хвилин, періодично струшуючи сковороду, щоб тефтелі рівномірно готувалися з усіх боків.

Смак тюфтель може змінитися, якщо фарш посолити неправильно. Дотримуйтесь поради "Телеграф" — і ваша страва буде ідеальною.