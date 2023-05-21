Без яєць та молока: бюджетний рецепт неймовірно смачних сирників

Чим замінити яйця без втрати консистенції

Смачні сирники люблять як дорослі, так і малі. Традиційно вони готуються на сніданок, хоч можуть стати відмінним перекусом будь-якої частини дня.

Найчастіше до складу сирників яйця вводять без жодних обговорень — це універсальний спосіб "скріпити" компоненти. Але через них сирники часто виходять жорсткими. Щоб уникнути цього, можна замінити яйця. Для цього в тісто кладуть дуже стиглий банан або вівсяне борошно.

Інгредієнти:

Кисломолочний сир – 500 г

Стиглий банан або 100 г вівсянки

Борошно – 130 г

Цукор – 3 ложки

Ванільний цукор – 1 ложка

Спосіб приготування:

Якщо ви обрали банан, подрібніть його виделкою або пробийте блендером — разом із сиром. Вівсянку подрібніть до вівсяного борошна і всипте разом із пшеничним. Змішайте всі компоненти в однорідну масу. Останнім покладіть цукор та ванільний цукор і добре вимішайте. Сформуйте з тіста "ковбаску" і наріжте її на шайби шириною приблизно 2 см. Обваляйте кожну заготовку в борошні. Сирники смажаться на середньому вогні на суміші олії та вершкового масла. Ціль — хрумка золотиста скоринка з обох боків.

Готові сирники перекладаємо на таріль для подачі. Їх смачно їсти з джемом, варенням, карамеллю або згущеним молоком.