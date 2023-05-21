Такої картоплі ви ще не куштували: незвичайний рецепт з вином

Чудовий рецепт для молодої картоплі

Молода картопля — це сезонний овоч. Коли вона з’являється на ринках та у супермаркетах, всі на якийсь час забувають про класичні картопляні рецепти, на кшталт ніжного гратену.

У молодої картоплі настільки тонка шкірка, що її можна готувати навіть нечищеною. Разом із Ua.portal пропонуємо цікавий спосіб приготування цього смачного овочу. Секрет у тому, щоб відварити її в вині.

Нам знадобиться:

Картопля молода (середнього розміру) – 1 кг

Вино біле сухе або напівсухе – 200 мл

Часник – 2 зубчики

Лавровий лист – 2 шт.

Масло вершкове – 50 г

Сіль та спеції – на смак

Спосіб приготування:

Картоплю ретельно миємо з кухонною губкою. Промиваємо під проточною водою. Кожну картоплину ріжемо на чотири частини. Викладаємо їх у каструлю з товстим дном. Додаємо вино. Також кладемо подрібнений часник та лаврове листя. Каструлю ставимо на плиту, накриваємо кришкою, і готуємо на середньому вогні. Коли вино розкипиться, зменшуємо вогонь та чекаємо, поки рідина випарується. Розігріваємо сковорідку з антипригарним покриттям. З картоплі видаляємо лаврове листя, а самі шматочки викладаємо на сковорідку. Додаємо олію і трохи вершкового масла. Смажимо до появи рум’яної скоринки (10-15 хв), періодично помішуючи.

Цей спосіб приготування підкреслює яскравий смак картоплі. За алкоголь можна не переживати — під час приготування він повністю випаровується, залишаючи картоплі свої смаки та аромати. Це повноцінна страва, однак, якщо бажаєте, можна приготувати до неї соус на основі сметани.