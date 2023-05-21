Один нестандартний інгредієнт зробить олів’є шедевром: як змінити нудний салат

Цей продукт хоч і дорожчий, але змінить смак докорінно

Класичний олів'є — все ще улюблений салат багатьох. Особливо для сімейних застіль. Втім, через постійне використання стандартного набору інгредієнтів та не дуже яскравий смак (через засилля варених овочів) цю страву перестали сприймати як святкову.

Тому є сенс подивитись на неї по-новому. На серйозні ризики не треба. Pixelinform пише, що помітно оновити олів’є та надати салату особливої родзинки допоможе використання лише одного нестандартного інгредієнта. До речі, він допоможе "вигнати" з рецепту ковбасу, які всім дуже приїлась.

Що додати в олів'є?

Слабосолона сьомга може докорінно змінити смак страви однією своєю присутністю. Салат буде ніжним та дещо пікантним. І точно більше не сприйматиметься, як нудна радянська традиція-рудимент.

Звісно що додавання риби передбачає відмову від ковбаси. Вона там буде просто непотрібна з таким поважним конкурентом. Те ж саме стосується солоних огірків — якщо не хочете відмовлятися від них зовсім, їх можна замінити на свіжі. Це теж одразу змінить смак салату та зробить його значно легшим.

На самій лише рибі та огірках можна не зупинятися. Ще один фактор шкоди — майонез — можна замінити смачним соусом на основі йогурту.