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Легкий як пушинка і ні грама борошна: бабусин рецепт пишного омлету

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Омлет — улюблена багатьма страва
Омлет — улюблена багатьма страва

Ви будете готувати такий омлет щоранку

Одним з кращих сніданків вважається пишний омлет. Смачна страва дає необхідний заряд енергії. Використовуючи мінімум інгредієнтів, ви отримаєте чудовий сніданок. Тому не відмовляйте собі в задоволенні скуштувати таку пишну та смачну страву.

Яєчний пиріг за рецептом "Цесмак" не містить жодного грама борошна. Він дуже повітряний та ніжний. Ще однією перевагою стане те, що омлет готують у духовці, а не на сковороді. Це робить його кориснішим і пишнішим. Насичений молочний смак омлета підкорить насамперед найменших і неодмінно викличе усмішку у дорослих. Спробуйте – та переконайтесь!

Як приготувати омлет у духовці

Інгредієнти:

  • яйце – 10 шт.;
  • цукор – 220 г;
  • молоко – 1,5 л;
  • вершкове масло – 50 г.

Спосіб приготування:

  1. Злегка збийте яйця до однорідності. Додайте цукор і продовжуйте збивати, поки цукор повністю не розчиниться.
  2. Поступово влийте молоко, постійно помішуючи.
  3. Глибоку форму діаметром 24 см змастіть вершковим маслом і вилийте суміш.
  4. Випікайте пиріг за температури 200 градусів протягом 50 хвилин.

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Теги:
#Рецепт #Сніданок #Омлет #Готуємо вдома