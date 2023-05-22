Легкий як пушинка і ні грама борошна: бабусин рецепт пишного омлету
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Ви будете готувати такий омлет щоранку
Одним з кращих сніданків вважається пишний омлет. Смачна страва дає необхідний заряд енергії. Використовуючи мінімум інгредієнтів, ви отримаєте чудовий сніданок. Тому не відмовляйте собі в задоволенні скуштувати таку пишну та смачну страву.
Яєчний пиріг за рецептом "Цесмак" не містить жодного грама борошна. Він дуже повітряний та ніжний. Ще однією перевагою стане те, що омлет готують у духовці, а не на сковороді. Це робить його кориснішим і пишнішим. Насичений молочний смак омлета підкорить насамперед найменших і неодмінно викличе усмішку у дорослих. Спробуйте – та переконайтесь!
Як приготувати омлет у духовці
Інгредієнти:
- яйце – 10 шт.;
- цукор – 220 г;
- молоко – 1,5 л;
- вершкове масло – 50 г.
Спосіб приготування:
- Злегка збийте яйця до однорідності. Додайте цукор і продовжуйте збивати, поки цукор повністю не розчиниться.
- Поступово влийте молоко, постійно помішуючи.
- Глибоку форму діаметром 24 см змастіть вершковим маслом і вилийте суміш.
- Випікайте пиріг за температури 200 градусів протягом 50 хвилин.
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