Замінить олів’є та шубу: простий салат із трьох інгредієнтів — справжня знахідка для багатьох

Пару помахів руки — і страва готова!

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати простий і смачний салат з інгредієнтів, які є у вас в холодильнику. Готувати його можна цілий рік, адже моркву завжди має кожна господиня вдома.

Такий салат "Бабусиних рецептів" буде чудовим доповненням до обіду або смачної вечері. Готувати його – одне насолода, бо це простий рецепт. До речі, майонез у цьому салаті можна замінити сметаною, додати до смаку улюблені спеції, наприклад, чорний мелений перець. Так страва стане кориснішою, при цьому залишиться такою ж смачною.

Як приготувати салат з моркви

Інгредієнти:

сир твердий – 80 г;

морква – 1 шт.;

майонез – 2 ст. л.;

часник – 2 зубчики;

мелений базилік – 1 год.

Спосіб приготування:

Подрібнюємо на великій тертці або тертці корейською моркву. Підморожений сир натираємо на дрібній тертці. З’єднуємо в одній тарі сир та моркву. Нарізаємо максимально дрібно зубчики часнику. Додаємо часник у салат, посипаємо меленим базиліком та заправляємо майонезом. Ретельно перемішуємо інгредієнти. Страва готова, смачного.

До речі, майонез у страву можна приготувати самостійно. Для цього вам потрібно лише три інгредієнти.