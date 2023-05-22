Замінить олів’є та шубу: простий салат із трьох інгредієнтів — справжня знахідка для багатьох
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Пару помахів руки — і страва готова!
Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати простий і смачний салат з інгредієнтів, які є у вас в холодильнику. Готувати його можна цілий рік, адже моркву завжди має кожна господиня вдома.
Такий салат "Бабусиних рецептів" буде чудовим доповненням до обіду або смачної вечері. Готувати його – одне насолода, бо це простий рецепт. До речі, майонез у цьому салаті можна замінити сметаною, додати до смаку улюблені спеції, наприклад, чорний мелений перець. Так страва стане кориснішою, при цьому залишиться такою ж смачною.
Як приготувати салат з моркви
Інгредієнти:
- сир твердий – 80 г;
- морква – 1 шт.;
- майонез – 2 ст. л.;
- часник – 2 зубчики;
- мелений базилік – 1 год.
Спосіб приготування:
- Подрібнюємо на великій тертці або тертці корейською моркву. Підморожений сир натираємо на дрібній тертці. З’єднуємо в одній тарі сир та моркву.
- Нарізаємо максимально дрібно зубчики часнику. Додаємо часник у салат, посипаємо меленим базиліком та заправляємо майонезом.
- Ретельно перемішуємо інгредієнти. Страва готова, смачного.
До речі, майонез у страву можна приготувати самостійно. Для цього вам потрібно лише три інгредієнти.