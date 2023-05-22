Як приготувати закуску — рецепт на помідорах

Закуску можна подавати не тільки на помідорах, а й на грінках або як окремий салат

Закуски — це універсальне кулінарне рішення, яке допоможе "заморити черв’ячка" перед основною стравою. Напевно, ніякі посиденьки не обходяться без закусок, а тримати їх удома для перекусу – взагалі звичайна справа.

Саме для цього смачну, швидку та просту страву із плавленого сиру з часником та ароматною зеленню на помідорах за рецептом Smachno.in.ua слід тримати вдома. Тим більше, що готується воно за 10 хвилин, але з’їсте ви таку страву ще швидше. Приголомшливі помідори прикрасять будь-який святковий або повсякденний стіл, адже вони виходять соковитими та пікантними!

Як приготувати сир з часником на помідорах

Інгредієнти:

плавлений сирок – 2 пачки;

яйця – 3 шт.;

майонез – 200 г;

часник – 2-3 зубчики (на свій смак);

помідори – 4 шт.

Спосіб приготування:

Плавлений сир натерти на дрібній тертці. Яйця відварити круто і потерти на дрібній тертці. Пропустити через часник прес. Змішати з яйцями та плавленим сиром. Додати майонез, все перемішати. Помідори нарізати кружальцями шириною 1 см. Виготовлену масу викласти на помідори. При подачі прикрасити нарізаною зеленню.

Закуску можна подавати не лише в помідорах, а й на власноруч приготованих грінках. Хрустіть із задоволенням!