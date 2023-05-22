Ця страва смачна страва викличе залежність: рецепт овочевого рататуя, який будуть просити ваші друзі
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Як порадувати сім’ю смачною, але бюджетною стравою? Ми рекомендуємо приготувати рататуй – дуже популярну страву прованської кухні, яка готується з перцю, баклажанів та кабачків.
Рататуй за рецептом "Файних рецептів" можна приготувати просто і швидко, адже запікається страва в духовці, а підготовка не клопітна і не дуже багато часу. Таке овочеве рагу прикрасить стіл і потішить усіх.
Як приготувати овочеве рагу
Інгредієнти:
- 3 шт. середніх баклажанів;
- 3 шт. середніх цукіні;
- 2 шт. перців солодких;
- 6 шт. помідорів;
- 7 шт. цибулин шалот;
- 1 головка часнику;
- 1 лавровий лист;
- 1 ч. л. сушеного базиліку;
- 1 ч. л. сушеного майорану;
- 2 гілочки чебрецю;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Баклажани наріжте попередньо кільцями приблизно 7 мм, рясно посоліть і залиште в мисці на годину. .
- Очистьте перець від серцевини та наріжте поперек четвертинками кілець шириною 1 см. Дрібно наріжте цибулю. Цукіні та помідори наріжте кружальцями завтовшки 1 см. Роздавіть часник і підробіть лавровий лист.
- Змастіть форму для запікання олією. Викладіть овочі по черзі: баклажани, цукіні, солодкий перець, помідори. Кожен шар, крім баклажанів, посипте сумішшю солі, перцю, майорану та базиліку, збризніть оливковою олією і додайте часнику, цибулі та лаврового листа.
- Поставте в духовку на 45 хв. Готувати необхідно при температурі 180*C, а подавати - гарячим чи холодним.
Відмінний варіант рататуя — зі свининою та овочами. Ця страва не залишить байдужою нікого.