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Ця страва смачна страва викличе залежність: рецепт овочевого рататуя, який будуть просити ваші друзі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ароматний рататуй закохає в себе всіх
Ароматний рататуй закохає в себе всіх. Фото fayni-recepty.com.ua

Страва стане першою у вашому меню

Як порадувати сім’ю смачною, але бюджетною стравою? Ми рекомендуємо приготувати рататуй – дуже популярну страву прованської кухні, яка готується з перцю, баклажанів та кабачків.

Рататуй за рецептом "Файних рецептів" можна приготувати просто і швидко, адже запікається страва в духовці, а підготовка не клопітна і не дуже багато часу. Таке овочеве рагу прикрасить стіл і потішить усіх.

Як приготувати овочеве рагу

Інгредієнти:

  • 3 шт. середніх баклажанів;
  • 3 шт. середніх цукіні;
  • 2 шт. перців солодких;
  • 6 шт. помідорів;
  • 7 шт. цибулин шалот;
  • 1 головка часнику;
  • 1 лавровий лист;
  • 1 ч. л. сушеного базиліку;
  • 1 ч. л. сушеного майорану;
  • 2 гілочки чебрецю;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Баклажани наріжте попередньо кільцями приблизно 7 мм, рясно посоліть і залиште в мисці на годину. .
  2. Очистьте перець від серцевини та наріжте поперек четвертинками кілець шириною 1 см. Дрібно наріжте цибулю. Цукіні та помідори наріжте кружальцями завтовшки 1 см. Роздавіть часник і підробіть лавровий лист.
  3. Змастіть форму для запікання олією. Викладіть овочі по черзі: баклажани, цукіні, солодкий перець, помідори. Кожен шар, крім баклажанів, посипте сумішшю солі, перцю, майорану та базиліку, збризніть оливковою олією і додайте часнику, цибулі та лаврового листа.
  4. Поставте в духовку на 45 хв. Готувати необхідно при температурі 180*C, а подавати - гарячим чи холодним.

Відмінний варіант рататуя — зі свининою та овочами. Ця страва не залишить байдужою нікого.

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