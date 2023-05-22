Ця страва смачна страва викличе залежність: рецепт овочевого рататуя, який будуть просити ваші друзі

Страва стане першою у вашому меню

Як порадувати сім’ю смачною, але бюджетною стравою? Ми рекомендуємо приготувати рататуй – дуже популярну страву прованської кухні, яка готується з перцю, баклажанів та кабачків.

Рататуй за рецептом "Файних рецептів" можна приготувати просто і швидко, адже запікається страва в духовці, а підготовка не клопітна і не дуже багато часу. Таке овочеве рагу прикрасить стіл і потішить усіх.

Як приготувати овочеве рагу

Інгредієнти:

3 шт. середніх баклажанів;

3 шт. середніх цукіні;

2 шт. перців солодких;

6 шт. помідорів;

7 шт. цибулин шалот;

1 головка часнику;

1 лавровий лист;

1 ч. л. сушеного базиліку;

1 ч. л. сушеного майорану;

2 гілочки чебрецю;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Баклажани наріжте попередньо кільцями приблизно 7 мм, рясно посоліть і залиште в мисці на годину. . Очистьте перець від серцевини та наріжте поперек четвертинками кілець шириною 1 см. Дрібно наріжте цибулю. Цукіні та помідори наріжте кружальцями завтовшки 1 см. Роздавіть часник і підробіть лавровий лист. Змастіть форму для запікання олією. Викладіть овочі по черзі: баклажани, цукіні, солодкий перець, помідори. Кожен шар, крім баклажанів, посипте сумішшю солі, перцю, майорану та базиліку, збризніть оливковою олією і додайте часнику, цибулі та лаврового листа. Поставте в духовку на 45 хв. Готувати необхідно при температурі 180*C, а подавати - гарячим чи холодним.

Відмінний варіант рататуя — зі свининою та овочами. Ця страва не залишить байдужою нікого.