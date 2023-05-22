Секретний рецепт смажених грибів: найшвидший варіант нагодувати всю родину

З цим рецептом упораються всі!

Гриби — популярний і дуже смачний продукт. Вони надають страві особливої пікантності та аромату.

Сьогодні розповімо вам про розкішний рецепт грибів на сковороді від "Бабусиних рецептів". Така страва готується дуже просто, швидко та без зайвих проблем, а в результаті вийдуть ароматні та смачні гриби. Усього трохи часу та яблучний оцет в кінці приготування – і у вас на столі дуже шикарна страва.

Як приготувати смажені гриби

Інгредієнти

печериці – 500 г;

вершкове масло – 30 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник – 2 зубчики;

петрушка – пучок;

яблучний оцет – 1/2 ст. л.;

сіль, чорний перець — на свій смак;

соняшникова олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Невеликі печериці нарізаємо навпіл і викладаємо на розігріту сковороду з олією. Злегка обсмажуємо та викладаємо шматочок вершкового масла, розмішуємо. Цибулю нарізаємо чверть кільцями. Обсмажуємо грибочки до золотистості та викладаємо нарізану цибулю, смажимо до м’якості. Часник дрібно нарізаємо та відправляємо у сковороду. Додаємо сіль, чорний мелений перець та перемішуємо. Наливаємо яблочний оцет, розмішуємо. Посипаємо подрібненою петрушкою та подаємо на стіл.

Подавати такі гриби можна з улюбленим картопляним пюре. З простих інгредієнтів приготувати шикарний обід чи вечерю реально.