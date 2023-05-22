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Спробуйте раз — і будете готувати постійно: рецепт неймовірних кабачкових котлет

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Будете їх готувати, поки не зникнуть кабачки
Будете їх готувати, поки не зникнуть кабачки. Фото скриншот Youtube

Ідеальний гарнір в сезон кабачків

Смачні котлети з м’яса — незамінна історія. Але, якщо вам захотілось різноманіття або порадувати сім’ю смачним гарніром, то обов’язково приготуйте котлети з кабачка.

Ця страва стане чудовим доповненням до повсякденного меню або й повноцінною стравою — якщо ви дотримуєтесь вегетеріанської дієти. Рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти

  • кабачки — 2 шт.;
  • картопля — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • зелень;
  • яйце — 1 шт.;
  • манна крупа — 3 ст.л.;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Овочі натираємо на тертці. Додаємо до них манну крупу, яйце, сіль, перець. Також улюблені спеції.
  2. Лишаємо фарш постояти — 15 хвилин. За цей час манка "розійдеться". Лише потім відіжміть зайву рідину.
  3. Формуємо котлети. Перед тим, як класти на сковорідку, кожну з усіх боків обвалюємо у панірувальних сухарях. Смажимо з обох боків на олії до золотистої скоринки.
  4. Викладаємо котлети в форму для запікання, накриваємо фольгою та ставимо в духовку. Час — 15 хвилин.

Котлети готові. Буде дуже смачно, якщо подати їх зі свіжою зеленню та часниковим маслом.

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