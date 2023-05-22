Спробуйте раз — і будете готувати постійно: рецепт неймовірних кабачкових котлет
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Ідеальний гарнір в сезон кабачків
Смачні котлети з м’яса — незамінна історія. Але, якщо вам захотілось різноманіття або порадувати сім’ю смачним гарніром, то обов’язково приготуйте котлети з кабачка.
Ця страва стане чудовим доповненням до повсякденного меню або й повноцінною стравою — якщо ви дотримуєтесь вегетеріанської дієти. Рецептом поділились на ProstoWay.
Інгредієнти
- кабачки — 2 шт.;
- картопля — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- зелень;
- яйце — 1 шт.;
- манна крупа — 3 ст.л.;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Овочі натираємо на тертці. Додаємо до них манну крупу, яйце, сіль, перець. Також улюблені спеції.
- Лишаємо фарш постояти — 15 хвилин. За цей час манка "розійдеться". Лише потім відіжміть зайву рідину.
- Формуємо котлети. Перед тим, як класти на сковорідку, кожну з усіх боків обвалюємо у панірувальних сухарях. Смажимо з обох боків на олії до золотистої скоринки.
- Викладаємо котлети в форму для запікання, накриваємо фольгою та ставимо в духовку. Час — 15 хвилин.
Котлети готові. Буде дуже смачно, якщо подати їх зі свіжою зеленню та часниковим маслом.