Спробуйте раз — і будете готувати постійно: рецепт неймовірних кабачкових котлет

Ідеальний гарнір в сезон кабачків

Смачні котлети з м’яса — незамінна історія. Але, якщо вам захотілось різноманіття або порадувати сім’ю смачним гарніром, то обов’язково приготуйте котлети з кабачка.

Ця страва стане чудовим доповненням до повсякденного меню або й повноцінною стравою — якщо ви дотримуєтесь вегетеріанської дієти. Рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти

кабачки — 2 шт.;

картопля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

зелень;

яйце — 1 шт.;

манна крупа — 3 ст.л.;

сіль, перець.

Як приготувати:

Овочі натираємо на тертці. Додаємо до них манну крупу, яйце, сіль, перець. Також улюблені спеції. Лишаємо фарш постояти — 15 хвилин. За цей час манка "розійдеться". Лише потім відіжміть зайву рідину. Формуємо котлети. Перед тим, як класти на сковорідку, кожну з усіх боків обвалюємо у панірувальних сухарях. Смажимо з обох боків на олії до золотистої скоринки. Викладаємо котлети в форму для запікання, накриваємо фольгою та ставимо в духовку. Час — 15 хвилин.

Котлети готові. Буде дуже смачно, якщо подати їх зі свіжою зеленню та часниковим маслом.