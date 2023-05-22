Будете готувати постійно: домашній рецепт найсмачнішої вареної ковбаски до бутербродів (відео)

Ви точно будете знати, що вона з м’яса

Варена ковбаса – доволі популярний продукт. Українці кілограмами їдять її з салатами, кладуть на бутерброди або навіть в пишні пиріжки. Мало хто знає, що її можна приготувати вдома — і це зовсім нескладно.

Рецептом поділився шеф-кухар та фіналіст шоу "МайстерШеф" Микола Люлько. Таку ковбасу з курочки можна легко та без труднощів приготувати вдома. З заявленої кількості продуктів виходить близько кілограма смачної вареної ковбаси.

Інгредієнти:

1300 грамів курячої тушки;

1600 грамів води;

200 грамів ріпчастої цибулі;

150 грамів моркви;

100 грамів відвареного буряку;

20 грамів часнику;

40 грамів желатину;

20 грамів солі;

сухі спеції: зелена цибуля, кріп та петрушка;

25 грамів спецій до курки;

2 лаврових листочки.

Спосіб приготування:

Зачищені овочі обпалюємо пальником чи обсмажуємо на сухій сковорідці. Вони не повинні бути готовими — лише мати підпалинки, щоб інтенсивніше передавати смак бульйону. Всі інгредієнти, окрім желатину та буряку, перекладаємо в каструлю та заливаємо водою. Відварюємо їх на помірному вогні 1,5 – 2 години. Коли бульйон готовий, проціджуємо його (потрібно буде 500 грамів). З кісток курки знімаємо м’ясо. Желатин заливаємо бульйоном. М’ясо, буряк та бульйон з желатином перекладаємо в блендер та перебиваємо 5 хвилин. Повинна утворитися кремова маса без грудочок. На пластиковій пляшці відрізаємо верх, заливаємо туди кремову масу. Накриваємо плівкою та відправляємо в холодильник на ніч.

Зранку ковбаса вже буде повністю сформованою та готовою до вживання. Її можна нарізати в ароматну яєчню і нагодувати сім’ю смачним сніданком.