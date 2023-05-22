Будете готувати постійно: домашній рецепт найсмачнішої вареної ковбаски до бутербродів (відео)
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Ви точно будете знати, що вона з м’яса
Варена ковбаса – доволі популярний продукт. Українці кілограмами їдять її з салатами, кладуть на бутерброди або навіть в пишні пиріжки. Мало хто знає, що її можна приготувати вдома — і це зовсім нескладно.
Рецептом поділився шеф-кухар та фіналіст шоу "МайстерШеф" Микола Люлько. Таку ковбасу з курочки можна легко та без труднощів приготувати вдома. З заявленої кількості продуктів виходить близько кілограма смачної вареної ковбаси.
Інгредієнти:
- 1300 грамів курячої тушки;
- 1600 грамів води;
- 200 грамів ріпчастої цибулі;
- 150 грамів моркви;
- 100 грамів відвареного буряку;
- 20 грамів часнику;
- 40 грамів желатину;
- 20 грамів солі;
- сухі спеції: зелена цибуля, кріп та петрушка;
- 25 грамів спецій до курки;
- 2 лаврових листочки.
Спосіб приготування:
- Зачищені овочі обпалюємо пальником чи обсмажуємо на сухій сковорідці. Вони не повинні бути готовими — лише мати підпалинки, щоб інтенсивніше передавати смак бульйону.
- Всі інгредієнти, окрім желатину та буряку, перекладаємо в каструлю та заливаємо водою. Відварюємо їх на помірному вогні 1,5 – 2 години.
- Коли бульйон готовий, проціджуємо його (потрібно буде 500 грамів). З кісток курки знімаємо м’ясо. Желатин заливаємо бульйоном.
- М’ясо, буряк та бульйон з желатином перекладаємо в блендер та перебиваємо 5 хвилин. Повинна утворитися кремова маса без грудочок.
- На пластиковій пляшці відрізаємо верх, заливаємо туди кремову масу. Накриваємо плівкою та відправляємо в холодильник на ніч.
Зранку ковбаса вже буде повністю сформованою та готовою до вживання. Її можна нарізати в ароматну яєчню і нагодувати сім’ю смачним сніданком.