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Корисні для фігури: рецепт бюджетних кексів з гарбузом

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Смакота, яка дуже швидко готується
Смакота, яка дуже швидко готується. Фото klopotenko.com

Солодощі, які можна їсти навіть наніч

В уяві багатьох, десерт – це щось солодке, смачне, не завжди корисне для фігури, як торт "Жіноча примха". Та є варіанти десертів, що не лише смачні, а й корисні. Одним із таких рецептів є гарбузовий кекс із вівсянкою.

Він дуже просто готується і не потребує дорогих продуктів. Рецептом поділились на Pixelinform.

Інгредієнти:

  • м’якоть гарбуза – 100 гр;
  • борошно – 150 гр;
  • цукати – жменя;
  • цукор – 100 гр;
  • вівсяні пластівці – 4-5 ст. л. (З гіркою);
  • сметана – 2 ст. л.;
  • яйце – 1 шт.;
  • олія – ​​1 ст. л.;
  • сода – 1/3 ч. л.;
  • оцет (для гасіння соди);
  • мускатний горіх (мелений) щіпка.

Спосіб приготування:

  1. Гарбуз очищаємо від шкірки та насіння. Натираємо його на дрібній тертці і змішуємо з цукром, вівсянкою та сметаною.
  2. Додаємо окремо перемішане яйце, олію та мускатний горіх. Все перемішуємо. У масу просіюємо борошно. Слідом додаємо соду, гашену оцтом.
  3. Вимішуємо тісто до однорідної щільної маси. Додаємо цукати або родзинки і рівномірно розподіляємо їх. Трохи відставляємо тісто — щоб спрацювало борошно. Це займе хвилин 20.
  4. У цей час вмикаємо духовку на розігрів. Форми для випікання кексів обмазуємо олією. Розкладаємо тісто та випікаємо у духовці. Час приготування — 25-30 хвилин.

Готові кекси посипаємо цукровою пудрою та подаємо. Гарбуз та мускатний горіх надають випічці особливого пряного аромату. Тому ідеально до таких солодощів приготувати імбирний чай.

Теги:
#Рецепт #Гарбуз #Випічка #Десерт #Кекси