Корисні для фігури: рецепт бюджетних кексів з гарбузом
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Солодощі, які можна їсти навіть наніч
В уяві багатьох, десерт – це щось солодке, смачне, не завжди корисне для фігури, як торт "Жіноча примха". Та є варіанти десертів, що не лише смачні, а й корисні. Одним із таких рецептів є гарбузовий кекс із вівсянкою.
Він дуже просто готується і не потребує дорогих продуктів. Рецептом поділились на Pixelinform.
Інгредієнти:
- м’якоть гарбуза – 100 гр;
- борошно – 150 гр;
- цукати – жменя;
- цукор – 100 гр;
- вівсяні пластівці – 4-5 ст. л. (З гіркою);
- сметана – 2 ст. л.;
- яйце – 1 шт.;
- олія – 1 ст. л.;
- сода – 1/3 ч. л.;
- оцет (для гасіння соди);
- мускатний горіх (мелений) щіпка.
Спосіб приготування:
- Гарбуз очищаємо від шкірки та насіння. Натираємо його на дрібній тертці і змішуємо з цукром, вівсянкою та сметаною.
- Додаємо окремо перемішане яйце, олію та мускатний горіх. Все перемішуємо. У масу просіюємо борошно. Слідом додаємо соду, гашену оцтом.
- Вимішуємо тісто до однорідної щільної маси. Додаємо цукати або родзинки і рівномірно розподіляємо їх. Трохи відставляємо тісто — щоб спрацювало борошно. Це займе хвилин 20.
- У цей час вмикаємо духовку на розігрів. Форми для випікання кексів обмазуємо олією. Розкладаємо тісто та випікаємо у духовці. Час приготування — 25-30 хвилин.
Готові кекси посипаємо цукровою пудрою та подаємо. Гарбуз та мускатний горіх надають випічці особливого пряного аромату. Тому ідеально до таких солодощів приготувати імбирний чай.