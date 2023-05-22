Корисні для фігури: рецепт бюджетних кексів з гарбузом

Солодощі, які можна їсти навіть наніч

В уяві багатьох, десерт – це щось солодке, смачне, не завжди корисне для фігури, як торт "Жіноча примха". Та є варіанти десертів, що не лише смачні, а й корисні. Одним із таких рецептів є гарбузовий кекс із вівсянкою.

Він дуже просто готується і не потребує дорогих продуктів. Рецептом поділились на Pixelinform.

Інгредієнти:

м’якоть гарбуза – 100 гр;

борошно – 150 гр;

цукати – жменя;

цукор – 100 гр;

вівсяні пластівці – 4-5 ст. л. (З гіркою);

сметана – 2 ст. л.;

яйце – 1 шт.;

олія – ​​1 ст. л.;

сода – 1/3 ч. л.;

оцет (для гасіння соди);

мускатний горіх (мелений) щіпка.

Спосіб приготування:

Гарбуз очищаємо від шкірки та насіння. Натираємо його на дрібній тертці і змішуємо з цукром, вівсянкою та сметаною. Додаємо окремо перемішане яйце, олію та мускатний горіх. Все перемішуємо. У масу просіюємо борошно. Слідом додаємо соду, гашену оцтом. Вимішуємо тісто до однорідної щільної маси. Додаємо цукати або родзинки і рівномірно розподіляємо їх. Трохи відставляємо тісто — щоб спрацювало борошно. Це займе хвилин 20. У цей час вмикаємо духовку на розігрів. Форми для випікання кексів обмазуємо олією. Розкладаємо тісто та випікаємо у духовці. Час приготування — 25-30 хвилин.

Готові кекси посипаємо цукровою пудрою та подаємо. Гарбуз та мускатний горіх надають випічці особливого пряного аромату. Тому ідеально до таких солодощів приготувати імбирний чай.