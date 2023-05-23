Щоб довго не стояти на кухні: рецепт хрустких пиріжків із півкіло картоплі
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Пиріжки сподобаються всім: близьким – за смак, вам – за простоту приготування
Здається, улюблене картопляне пюре можна готувати майже щодня. А коли набридне – зробити з неї картопляні пиріжки.
У страви за "Бабусиними рецептами" — найніжніша структура та неймовірний смак. Перевага таких пиріжків у тому, що крім картопляної начинки, можна використовувати суміш цибулі та яйця або фаршу.
Як приготувати картопляні пиріжки
Інгредієнти:
- картопля – 500 г;
- вода – 1 літр;
- кефір – 200 мл;
- яйце – 1 шт.;
- сіль — ½ ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- сир – 100 г;
- борошно — 200 г;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.
Спосіб приготування:
- Картоплю потрібно очистити та відварити у воді. Картоплю розім’яти до пюре і посолити.
- Для приготування тіста в мисці з кефіром слід змішати яйце, сіль та соду. Подрібнити сир на тертці та додати до кефіру, змішати з борошном. Замісити тісто спершу лопаткою, потім руками та залишити під плівкою на 10 хвилин.
- Нарізати цибулю півкільцями та обсмажити в маслі до золотистого кольору, викласти в картоплю і перемішати.
- Тісто розділити на 12 рівних частин, сформувати коржики, викласти в них начинку, заліпити пиріжок.
- Викласти їх на сковороду з гарячою олією, обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
Якщо у вас залишилося пюре, можна з нього приготувати дві копійчані страви. На їхній смак ніхто не здогадається, що там у складі.