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Щоб довго не стояти на кухні: рецепт хрустких пиріжків із півкіло картоплі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Для таких пиріжків вам не потрібні супердорогі інгредієнти
Для таких пиріжків вам не потрібні супердорогі інгредієнти. Фото babusyni-retsepty

Пиріжки сподобаються всім: близьким – за смак, вам – за простоту приготування

Здається, улюблене картопляне пюре можна готувати майже щодня. А коли набридне – зробити з неї картопляні пиріжки.

У страви за "Бабусиними рецептами" — найніжніша структура та неймовірний смак. Перевага таких пиріжків у тому, що крім картопляної начинки, можна використовувати суміш цибулі та яйця або фаршу.

Як приготувати картопляні пиріжки

Інгредієнти:

  • картопля – 500 г;
  • вода – 1 літр;
  • кефір – 200 мл;
  • яйце – 1 шт.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • сир – 100 г;
  • борошно — 200 г;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю потрібно очистити та відварити у воді. Картоплю розім’яти до пюре і посолити.
  2. Для приготування тіста в мисці з кефіром слід змішати яйце, сіль та соду. Подрібнити сир на тертці та додати до кефіру, змішати з борошном. Замісити тісто спершу лопаткою, потім руками та залишити під плівкою на 10 хвилин.
  3. Нарізати цибулю півкільцями та обсмажити в маслі до золотистого кольору, викласти в картоплю і перемішати.
  4. Тісто розділити на 12 рівних частин, сформувати коржики, викласти в них начинку, заліпити пиріжок.
  5. Викласти їх на сковороду з гарячою олією, обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Якщо у вас залишилося пюре, можна з нього приготувати дві копійчані страви. На їхній смак ніхто не здогадається, що там у складі.

Теги:
#Рецепт #Пиріжки #Картопляне пюре #Готуємо вдома