Щоб довго не стояти на кухні: рецепт хрустких пиріжків із півкіло картоплі

Пиріжки сподобаються всім: близьким – за смак, вам – за простоту приготування

Здається, улюблене картопляне пюре можна готувати майже щодня. А коли набридне – зробити з неї картопляні пиріжки.

У страви за "Бабусиними рецептами" — найніжніша структура та неймовірний смак. Перевага таких пиріжків у тому, що крім картопляної начинки, можна використовувати суміш цибулі та яйця або фаршу.

Як приготувати картопляні пиріжки

Інгредієнти:

картопля – 500 г;

вода – 1 літр;

кефір – 200 мл;

яйце – 1 шт.;

сіль — ½ ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

сир – 100 г;

борошно — 200 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт.

Спосіб приготування:

Картоплю потрібно очистити та відварити у воді. Картоплю розім’яти до пюре і посолити. Для приготування тіста в мисці з кефіром слід змішати яйце, сіль та соду. Подрібнити сир на тертці та додати до кефіру, змішати з борошном. Замісити тісто спершу лопаткою, потім руками та залишити під плівкою на 10 хвилин. Нарізати цибулю півкільцями та обсмажити в маслі до золотистого кольору, викласти в картоплю і перемішати. Тісто розділити на 12 рівних частин, сформувати коржики, викласти в них начинку, заліпити пиріжок. Викласти їх на сковороду з гарячою олією, обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Якщо у вас залишилося пюре, можна з нього приготувати дві копійчані страви. На їхній смак ніхто не здогадається, що там у складі.