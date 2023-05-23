Як чай допоможе "покоптити" скумбрію: незвичайний рецепт смачної страви

Простий рецепт найсмачнішої риби

Купуючи копчену рибу, ви не завжди знаєте, як вона коптилася, транспортувалася і зберігалася. Єдиний вихід бути впевненим якості продукту – це приготувати страву своїми руками.

Ось таку "копчену" рибу ми сьогодні й приготуємо за рецептом "Їсти". А допоможе нам у цьому звичайний чорний чай.

Як приготувати "копчену" скумбрію

Інгредієнти:

2-3 свіжоморожені скумбрії;

1 л води;

3 ст. л. солі;

1,5 ст. л. цукру;

2 жмені сухого лушпиння цибулі;

3 пакетики чорного чаю;

4-5 горошин чорного перцю;

0,5 ч. л. зерен коріандру;

1-2 лаврові листи.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно почистити рибу: відрізати голови, розрізати черевце і добре вичистити начинки, видалити чорну плівку зі стінок черевця, ретельно промити. Поставити воду на вогонь та довести до кипіння. Цибулину промити та покласти в окріп. Поварити на помірному вогні 10 хвилин, зняти з вогню. Дати настоятися 10 хвилин, процідити. Заварити пакетики чаю в 150 мл окропу. У процідженому від лушпиння відварі розчинити сіль, цукор, додати заварений чай, перець, коріандр і лавровий лист, ще раз довести все до кипіння, закрити кришкою і повністю охолодити. Охолодженим розсолом залити очищену скумбрію так, щоб він повністю покривав рибу. Винести у прохолодне місце та залишити на три доби. Готову "копчену" скумбрію дістати з розсолу, підвісити за хвостик години о третій, щоб повністю стікла рідина і шкірка. Суху рибу змастити олією і порізати на порційні шматочки. Страва готова, смачного.

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