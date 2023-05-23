Крем-суп, від якого не відмовляться ні діти, ні дорослі: рецепт із фруктами та морозивом

Всього 20 хвилин — і смакота готова

У фруктових супів-пюре скандинавське походження і вони дуже популярні у цих країнах. Можливо, спочатку страва може здатися незвичайною, але ніжний смак переконає у винятковості такого десерту.

Суп-пюре з фруктами та морозивом за рецептом Shuba – це ідеальна страва не тільки для дітей, а й для дорослих. Для приготування такої смакоти краще вибирати свіжі та стиглі фрукти та ягоди, і тоді від такої вітамінної "бомби" дітей за вуха не відтягнеш. Приготувати такий суп-пюре легко, а всі ваші старання точно окупляться приємним смаком та поживною цінністю страви.

Як приготувати фруктовий суп-пюре з морозивом.

Інгредієнти на 4 порції:

морозиво — 200 г;

яблука — 1 шт.;

груша — 1 шт.;

ківі — 1 шт.;

банан — 1 шт.;

апельсин — 1 шт.;

ягоди — 250 г;

сік лимона — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Яблуко та грушу промийте, очистьте від шкірки та серцевини та наріжте шматочками. Подрібніть їх у блендері, додайте лимонний сік і перемішайте. Банан очистьте і наріжте кружальцями. Малину помийте та обсушіть. З апельсинів вичавіть сік. У чашу блендера покладіть банан, ягоди, влийте апельсиновий сік і пюруйте. З’єднайте яблучно-грушеве та бананово-ягідне пюре, перемішайте і розкладіть у піали. У центр кожної покладіть шматочок морозива і прикрасьте ягодами.

До речі, морозиво можна також приготувати самостійно. Тим більше ви не витратите на нього багато грошей і сил.