"Десерт", який ви не знайдете у жодній пекарні: як приготувати кабачковий торт
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Простий рецепт неймовірної страви
Кабачки — універсальний овоч, сезон якого починається саме влітку. Такий продукт є досить невибагливим і бюджетним, тому це ідеальний компонент для багатьох страв — не тільки для кабачкових паличок, а й для повноцінного торта.
Такий торт з кабачкових млинців за рецептом Smachno.ua – цікава альтернатива популярному печінковому торту. Недорога, але смачна закуска може стати вашою коронною стравою. .
Як приготувати кабачковий торт
Інгредієнти:
- кабачки — 2 шт.;
- яйця — 4 шт.;
- борошно — 1 ст.;
- майонез — 1/2 ст.;
- часник — 3 зубчики;
- помідор — 4 шт.;
- зелена цибуля — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Кабачки натерти на великій тертці, потім трохи віджати їх, щоб прибрати зайву рідину. До кабачків додати яйця, борошно, посолити та поперчити.
- Все змішати, щоб вийшло тісто як на оладки.
- Сковороду злегка змастити олією та обсмажити млинці з обох боків. Для цього тісто потрібно просто розмазати ложкою по сковороді, щоб млинці не вийшли надто товстими.
- Для соусу в майонез додати пропущений через часник і перемішати. Помідори нарізати кружальцями якомога тонше.
- Щоб зібрати торт, потрібно змастити млинець не дуже густо майонезом, зверху покласти кружечки помідорів, потім знову млинець і так кожен шар.
- Верхній шар просто прикрасити майонезом, помідором та кільцями зеленої цибулі. Готовий торт поставити на півгодини в холодильник.
Із кабачків можна приготувати навіть суп. Таку першу страву за закарпатським рецептом можна їсти навіть на ніч без шкоди для фігури.