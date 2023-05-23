"Десерт", який ви не знайдете у жодній пекарні: як приготувати кабачковий торт

Простий рецепт неймовірної страви

Кабачки — універсальний овоч, сезон якого починається саме влітку. Такий продукт є досить невибагливим і бюджетним, тому це ідеальний компонент для багатьох страв — не тільки для кабачкових паличок, а й для повноцінного торта.

Такий торт з кабачкових млинців за рецептом Smachno.ua – цікава альтернатива популярному печінковому торту. Недорога, але смачна закуска може стати вашою коронною стравою. .

Як приготувати кабачковий торт

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт.;

яйця — 4 шт.;

борошно — 1 ст.;

майонез — 1/2 ст.;

часник — 3 зубчики;

помідор — 4 шт.;

зелена цибуля — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Кабачки натерти на великій тертці, потім трохи віджати їх, щоб прибрати зайву рідину. До кабачків додати яйця, борошно, посолити та поперчити. Все змішати, щоб вийшло тісто як на оладки. Сковороду злегка змастити олією та обсмажити млинці з обох боків. Для цього тісто потрібно просто розмазати ложкою по сковороді, щоб млинці не вийшли надто товстими. Для соусу в майонез додати пропущений через часник і перемішати. Помідори нарізати кружальцями якомога тонше. Щоб зібрати торт, потрібно змастити млинець не дуже густо майонезом, зверху покласти кружечки помідорів, потім знову млинець і так кожен шар. Верхній шар просто прикрасити майонезом, помідором та кільцями зеленої цибулі. Готовий торт поставити на півгодини в холодильник.

Із кабачків можна приготувати навіть суп. Таку першу страву за закарпатським рецептом можна їсти навіть на ніч без шкоди для фігури.