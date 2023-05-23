Сп’янить та охолодить: рецепт чудового домашнього квасу

Слабоалкогольний напій, який можна навіть додавати у крошку

Квас — один із найпростіших і найдоступніших напоїв. Приготувавши його із різних продуктів, ви можете пограти зі смаками. Зробити його можна на основі хліба, буряків чи бузини, проте сьогодні ми приготуємо напій із борошна.

Такий борошняний квас за рецептом Shuba виходить ігристим і навіть трохи алкогольним. Так що беремо інгредієнти та починаємо готувати.

Як приготувати борошняний квас

Інгредієнти на 4 порції:

вода — 2.5 л;

житнє обдирне борошно — 150 г;

борошно пшеничне — 150 г;

цукор — 200 г;

родзинки — 50 г;

апельсин, цедра — 2 ст. л.

Спосіб приготування :

Житнє і пшеничне борошно залийте 500 мл теплої кип’яченої води та добре збийте віночком до однорідної маси без грудочок. Долийте воду, що залишилася, всипте цукор і заважайте до його повного розчинення. Перелийте суміш у трилітрову банку. Родзинки промийте теплою водою і додайте до банку. З апельсина зніміть шкірку, наріжте соломкою, покладіть на лист і злегка підсушіть в духовці 8-10 хвилин. Покладіть цукати в банку, накрийте кришкою та помістіть ще на добу у тепле темне місце. Готовий квас процідіть, розлийте у пляшки, щільно закрийте та поставте в холодильник. Зберігайте 3-4 дні.

Прохолодний борошняний квас смачний сам по собі. Його також можна використовувати як основу для супів, наприклад, для смачної окрошки.