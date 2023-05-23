Будуть питати рецепт: пікантна закуска зі звичайного оселедця

Гостра закуска на святковий стіл

Якщо ви вже готували смачні беконові рулетики, зверніть увагу на цей рецепт маринованого оселедця. Це ідеальна закуска для святкового і повсякденного столу.

Рецептом поділились на Cookery.com.ua. Рибка виходить дуже смачна і соковита.

Інгредієнти:

Оселедець – 1 кг

Цибуля ріпчаста – 6 шт

Томатна паста – 1 столова ложка

Оцет (9%) – 65 мл

Перець чорний мелений

Перець червоний гострий

Сіль

Олія рослинна

Спосіб приготування:

Чистимо рибу. Якщо оселедець свіжий, вичищаємо його. Якщо заморожений, то спершу він повинен розморозитись при кімнатній температурі. Отже, з оселедця зрізаємо голову, хвіст, плавники і черевця. Розрізаємо його поперек живота і вичищаємо кишки. Розрізаємо рибину навпіл і видаляємо хребетну і реберні кістки. Отримуємо 4 рибних філе. Нарізаємо їх шматочками, товщиною приблизно 4 см. Якщо в рибі є молоки і ікра, їх теж можна нарізати. Чистимо цибулю та нарізаємо півкільцями. Перекладаємо в миску шматочки філе. Щедро солимо, перчимо гострим і чорним перцем, додаємо томатну пасту і ретельно все перемішуємо. Цибулю проминаємо руками і теж додаємо. Все відправляємо в холодильник як мінімум на 3 години.

Найкраще, звісно, якшо риба маринуватиметься всю ніч. Ми отримуємо пікантну, трохи гостру закуску з оселедця. Вона настільки смачна, що про салати з овочами вже ніхто і не згадає.