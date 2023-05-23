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Будуть питати рецепт: пікантна закуска зі звичайного оселедця

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Гості з’їдять разом із тарілкою
Гості з’їдять разом із тарілкою. Фото Sourse of taste

Гостра закуска на святковий стіл

Якщо ви вже готували смачні беконові рулетики, зверніть увагу на цей рецепт маринованого оселедця. Це ідеальна закуска для святкового і повсякденного столу.

Рецептом поділились на Cookery.com.ua. Рибка виходить дуже смачна і соковита.

Інгредієнти:

  • Оселедець – 1 кг
  • Цибуля ріпчаста – 6 шт
  • Томатна паста – 1 столова ложка
  • Оцет (9%) – 65 мл
  • Перець чорний мелений
  • Перець червоний гострий
  • Сіль
  • Олія рослинна

Спосіб приготування:

  1. Чистимо рибу. Якщо оселедець свіжий, вичищаємо його. Якщо заморожений, то спершу він повинен розморозитись при кімнатній температурі.
  2. Отже, з оселедця зрізаємо голову, хвіст, плавники і черевця. Розрізаємо його поперек живота і вичищаємо кишки. Розрізаємо рибину навпіл і видаляємо хребетну і реберні кістки.
  3. Отримуємо 4 рибних філе. Нарізаємо їх шматочками, товщиною приблизно 4 см. Якщо в рибі є молоки і ікра, їх теж можна нарізати. Чистимо цибулю та нарізаємо півкільцями.
  4. Перекладаємо в миску шматочки філе. Щедро солимо, перчимо гострим і чорним перцем, додаємо томатну пасту і ретельно все перемішуємо. Цибулю проминаємо руками і теж додаємо. Все відправляємо в холодильник як мінімум на 3 години.

Найкраще, звісно, якшо риба маринуватиметься всю ніч. Ми отримуємо пікантну, трохи гостру закуску з оселедця. Вона настільки смачна, що про салати з овочами вже ніхто і не згадає.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Оселедець #Святковий стіл