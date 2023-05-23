Будуть питати рецепт: пікантна закуска зі звичайного оселедця
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Гостра закуска на святковий стіл
Якщо ви вже готували смачні беконові рулетики, зверніть увагу на цей рецепт маринованого оселедця. Це ідеальна закуска для святкового і повсякденного столу.
Рецептом поділились на Cookery.com.ua. Рибка виходить дуже смачна і соковита.
Інгредієнти:
- Оселедець – 1 кг
- Цибуля ріпчаста – 6 шт
- Томатна паста – 1 столова ложка
- Оцет (9%) – 65 мл
- Перець чорний мелений
- Перець червоний гострий
- Сіль
- Олія рослинна
Спосіб приготування:
- Чистимо рибу. Якщо оселедець свіжий, вичищаємо його. Якщо заморожений, то спершу він повинен розморозитись при кімнатній температурі.
- Отже, з оселедця зрізаємо голову, хвіст, плавники і черевця. Розрізаємо його поперек живота і вичищаємо кишки. Розрізаємо рибину навпіл і видаляємо хребетну і реберні кістки.
- Отримуємо 4 рибних філе. Нарізаємо їх шматочками, товщиною приблизно 4 см. Якщо в рибі є молоки і ікра, їх теж можна нарізати. Чистимо цибулю та нарізаємо півкільцями.
- Перекладаємо в миску шматочки філе. Щедро солимо, перчимо гострим і чорним перцем, додаємо томатну пасту і ретельно все перемішуємо. Цибулю проминаємо руками і теж додаємо. Все відправляємо в холодильник як мінімум на 3 години.
Найкраще, звісно, якшо риба маринуватиметься всю ніч. Ми отримуємо пікантну, трохи гостру закуску з оселедця. Вона настільки смачна, що про салати з овочами вже ніхто і не згадає.