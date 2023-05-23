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Котлети з секретом від хитрих турецьких кухарів: страва виходить такою смачною, що її з’їдять разом з тарілкою

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Це не звичне нам масло, і навіть не яйце
Це не звичне нам масло, і навіть не яйце. Фото today.ua

Так котлети стануть ще смачнішими

Якщо ви вже готували оригінальну турецьку страву "Хасан-Паша", і вам сподобалось, обов’язково зверніть увагу на цей рецепт турецьких котлет. Вони виходять дуже смачними — все за рахунок цікавої начинки.

Але в кожній країні існують свої секрети та хитрощі приготування котлет. Турецькі кухарі начиняють м’ясний фарш інгредієнтами, що посилюють смак м’яса. Про це розповіли на Pixelinform.

Інгредієнти:

  • фарш;
  • волоські горіхи;
  • зелень;
  • часник;
  • оливкова олія;
  • сіль, перець, улюблені спеції.

Спосіб приготування:

  1. Замішуємо фарш на котлети звичним чином. Додаємо улюблені спеції, розмішуємо, та відбиваємо його декілька разів об дно миски — щоб вийшли бульбашки повітря.
  2. Весь секрет — у начинці. В рівних пропорціях з’єднуємо подрібнені волоські горіхи та зелень. Додаємо пропущений через прес часник. Присмачуємо оливковою — її не повинно бути багато, але вона має з’єднати компоненти начинки у кашку.
  3. Беремо шматочок фаршу. Розплескуємо його у "коржик". Всередину ложкою викладаємо начинку та закриваємо котлету.
  4. Турецькі кухарі не використовують паніровку. Котлети обсмажують на сковороді до готовності з обох боків.

Такі котлети виходять дуже соковитими та насиченими смаками інгредієнтів, які ми загорнули всередину. До них дуже пасуватиме ніжне пюре без молока та масла.

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#Рецепт #Лайфхак #Котлети