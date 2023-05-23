Котлети з секретом від хитрих турецьких кухарів: страва виходить такою смачною, що її з’їдять разом з тарілкою
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Так котлети стануть ще смачнішими
Якщо ви вже готували оригінальну турецьку страву "Хасан-Паша", і вам сподобалось, обов’язково зверніть увагу на цей рецепт турецьких котлет. Вони виходять дуже смачними — все за рахунок цікавої начинки.
Але в кожній країні існують свої секрети та хитрощі приготування котлет. Турецькі кухарі начиняють м’ясний фарш інгредієнтами, що посилюють смак м’яса. Про це розповіли на Pixelinform.
Інгредієнти:
- фарш;
- волоські горіхи;
- зелень;
- часник;
- оливкова олія;
- сіль, перець, улюблені спеції.
Спосіб приготування:
- Замішуємо фарш на котлети звичним чином. Додаємо улюблені спеції, розмішуємо, та відбиваємо його декілька разів об дно миски — щоб вийшли бульбашки повітря.
- Весь секрет — у начинці. В рівних пропорціях з’єднуємо подрібнені волоські горіхи та зелень. Додаємо пропущений через прес часник. Присмачуємо оливковою — її не повинно бути багато, але вона має з’єднати компоненти начинки у кашку.
- Беремо шматочок фаршу. Розплескуємо його у "коржик". Всередину ложкою викладаємо начинку та закриваємо котлету.
- Турецькі кухарі не використовують паніровку. Котлети обсмажують на сковороді до готовності з обох боків.
Такі котлети виходять дуже соковитими та насиченими смаками інгредієнтів, які ми загорнули всередину. До них дуже пасуватиме ніжне пюре без молока та масла.