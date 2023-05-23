Кабачки будете готувати тільки так: легка вечеря без смаження

Смажити нічого не треба — найлегша вечеря

Якщо ви вже готували овочеву запіканку за особливим рецептом, зверніть увагу на цю страву. Овочі готуються в духовці, тому залишаються легкими і не набирають багато олії.

Це найпростіший спосіб приготування кабачків. Вони мають скоринку, але лишаються соковитими. Рецептом поділились на Trserial.

Інгредієнти:

Яйця курячі – 3 шт

Сіль – 1/2 чайної ложки

Кукурудзяний крохмаль – 1/2 столової ложки

Молоко – 150 грамів

Сир – 50 грамів

Вершкове масло – для змащування форми

Кабачки – 1 шт

Спосіб приготування:

У миску вибиваємо курячі яйця, насипаємо солі, кукурудзяного крохмалю, добре розмішуємо, час від часу підливаючи молоко. Твердий сир тремо на великій третці. Теж кладемо його в яєчну масу і розмішуємо. Вмикаємо духовку — щоб розігрівалась. Кабачок миємо та нарізаємо тоненькими слайсами. Форму для запікання змащуємо вершковим маслом та викладаємо туди тонкі скибочки кабачка. Заливаємо все яєчно-сирною сумішшю, розрівнюємо і відправляємо в духовку. Час приготування — орієнтовно тридцять хвилин.

Це дуже проста вечеря, особливо актуальна, якщо у спеку не хочеться багато м’яса. Але, якщо бажаєте, її можна приготувати як гарнір до соковитих котлет.