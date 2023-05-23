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Кабачки будете готувати тільки так: легка вечеря без смаження

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Як самостійна вечеря, так і легкий гарнір до м’яса
Як самостійна вечеря, так і легкий гарнір до м’яса. Фото ТСН.ua

Смажити нічого не треба — найлегша вечеря

Якщо ви вже готували овочеву запіканку за особливим рецептом, зверніть увагу на цю страву. Овочі готуються в духовці, тому залишаються легкими і не набирають багато олії.

Це найпростіший спосіб приготування кабачків. Вони мають скоринку, але лишаються соковитими. Рецептом поділились на Trserial.

Інгредієнти:

  • Яйця курячі – 3 шт
  • Сіль – 1/2 чайної ложки
  • Кукурудзяний крохмаль – 1/2 столової ложки
  • Молоко – 150 грамів
  • Сир – 50 грамів
  • Вершкове масло – для змащування форми
  • Кабачки – 1 шт

Спосіб приготування:

  1. У миску вибиваємо курячі яйця, насипаємо солі, кукурудзяного крохмалю, добре розмішуємо, час від часу підливаючи молоко. Твердий сир тремо на великій третці.
  2. Теж кладемо його в яєчну масу і розмішуємо.
  3. Вмикаємо духовку — щоб розігрівалась. Кабачок миємо та нарізаємо тоненькими слайсами.
  4. Форму для запікання змащуємо вершковим маслом та викладаємо туди тонкі скибочки кабачка. Заливаємо все яєчно-сирною сумішшю, розрівнюємо і відправляємо в духовку. Час приготування — орієнтовно тридцять хвилин.

Це дуже проста вечеря, особливо актуальна, якщо у спеку не хочеться багато м’яса. Але, якщо бажаєте, її можна приготувати як гарнір до соковитих котлет.

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#Рецепт #Кабачки #Запіканка #Гарнір