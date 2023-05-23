Смачніший, ніж торт: приготуйте цей ніжний пиріг до чаю — і магазинні солодощі здадуться картоном
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Ви просто не захочете йти в магазин
Якщо ви вже пекли насипний пиріг з яблуками, саме час звернути увагу цей рецепт ніжного пирога до чаю. Він просто та швидко готується і майже не потребує спеціальних навичок.
Пиріг виходить повітряним і дуже смачним! При цьому готується швидко та зовсім не складно. Рецептом поділились на порталі "Бабусині рецепти".
Інгредієнти:
- Яєчних жовтків – 3 штуки
- Цукрового піску – 100 грамів
- Лимонної цедри
- Борошна – 250 грамів
- М’якого вершкового масла – 100 грамів
- Розпушувача – 1 чайну ложку
- Яєчних білків – 3 штуки
- Класичного йогурту – 425 грамів
- Цукрового піску – 80 грамів
- Борошна – 50 грамів
- Цукрової пудри – посипати наприкінці
Спосіб приготування:
- У глибоку чашку викладаємо яєчні жовтки. Зверху насипаємо цукровий пісок, додаємо цедру лимона і добре все розмішуємо.
- По кілька ложок просіюємо борошно. Додаємо м’яке вершкове масло, розпушувач і розмішуємо, зібравши тісто в грудку.
- Розрізаємо на дві частини. Кожну загортаємо в плівку та відправляємо в холодильник на 30 хвилин.
- В окремій посудині (обов’язково чистій та сухій) збиваємо яєчні білки до білої маси. В іншу чашку виливаємо йогурт, додаємо цукровий пісок та розмішуємо. Всипаємо борошно і знову розмішуємо.
- Частинами додаємо збиті білки та обережно розмішуємо. Вистеляємо форму пергаментом. Одну частину тіста з холодильника розрівнюємо по дну та бортах форми.
- Викладаємо начинку і зверху на великій тертці натираємо другу частину тіста.
- Ставимо у заздалегідь розігріту духовку. Час — 35 хвилин, при 180 градусах.
Готовий пиріг можна посипати цукровою пудрою. Він ідеально смакує з імбирним чаєм.