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Смачніший, ніж торт: приготуйте цей ніжний пиріг до чаю — і магазинні солодощі здадуться картоном

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Дуже ніжна смакота Новина оновлена 23 травня 2023, 20:36
Дуже ніжна смакота. Фото Апостроф

Ви просто не захочете йти в магазин

Якщо ви вже пекли насипний пиріг з яблуками, саме час звернути увагу цей рецепт ніжного пирога до чаю. Він просто та швидко готується і майже не потребує спеціальних навичок.

Пиріг виходить повітряним і дуже смачним! При цьому готується швидко та зовсім не складно. Рецептом поділились на порталі "Бабусині рецепти".

Інгредієнти:

  • Яєчних жовтків – 3 штуки
  • Цукрового піску – 100 грамів
  • Лимонної цедри
  • Борошна – 250 грамів
  • М’якого вершкового масла – 100 грамів
  • Розпушувача – 1 чайну ложку
  • Яєчних білків – 3 штуки
  • Класичного йогурту – 425 грамів
  • Цукрового піску – 80 грамів
  • Борошна – 50 грамів
  • Цукрової пудри – посипати наприкінці

Спосіб приготування:

  1. У глибоку чашку викладаємо яєчні жовтки. Зверху насипаємо цукровий пісок, додаємо цедру лимона і добре все розмішуємо.
  2. По кілька ложок просіюємо борошно. Додаємо м’яке вершкове масло, розпушувач і розмішуємо, зібравши тісто в грудку.
  3. Розрізаємо на дві частини. Кожну загортаємо в плівку та відправляємо в холодильник на 30 хвилин.
  4. В окремій посудині (обов’язково чистій та сухій) збиваємо яєчні білки до білої маси. В іншу чашку виливаємо йогурт, додаємо цукровий пісок та розмішуємо. Всипаємо борошно і знову розмішуємо.
  5. Частинами додаємо збиті білки та обережно розмішуємо. Вистеляємо форму пергаментом. Одну частину тіста з холодильника розрівнюємо по дну та бортах форми.
  6. Викладаємо начинку і зверху на великій тертці натираємо другу частину тіста.
  7. Ставимо у заздалегідь розігріту духовку. Час — 35 хвилин, при 180 градусах.

Готовий пиріг можна посипати цукровою пудрою. Він ідеально смакує з імбирним чаєм.

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