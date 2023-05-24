Як перетворити звичайні помідори на апетитну закуску: рецепт, який сподобається всім

Чудова закуска з підручних продуктів

Помідорний сезон уже розпочинається. Цей плід — один із найпопулярніших: з нього можна робити свіжі та легкі салати, смачно запікати та готувати пікантну закуску.

Інгредієнти для помідорної закуски з сиром та грибами за рецептом Рixelinform не доведеться довго шукати – все вже є на кухні або у найближчому магазині. Значно полегшує приготування той факт, що для закуски підійде сир. Але тут слід звернути на помідори: м’які плоди розповзуться у процесі приготування та перетворяться на неапетитну кашу. Тому обирайте лише міцні плоди. Отже, беремо всі інгредієнти та починаємо готувати.

Як приготувати помідорну закуску з сиром та грибами.

Інгредієнти:

6 помідорів;

150 г сиру;

250 г печериць;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

1 ст. л. соняшникової олії;

сіль та чорний мелений перець — на свій смак.

Спосіб приготування:

Помідори вимити та висушити, розрізати на дві частини та витягнути м'якуш. Гриби почистити та подрібнити, порізати цибулю. Сир натерти на тертці часник прогнати через прес. Сковороду з олією добре розігріти, обсмажити на ній цибулю, потім додати гриби та часник. Суміш готувати до золотистого кольору печериць. Насамкінець посолити. Грибну начинку охолодити, додати близько 70% сиру. Такою начинкою нафарширувати помідори, посипати рештками сиру. Духовку розігріти до 190 градусів та випікають закуску 10-15 хвилин.

З помідорів за пару хвилин можна також приготувати чудовий салат до шашлику. Він виходить настільки смачним, що становитиме гідну конкуренцію навіть м’ясній страві.