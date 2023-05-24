Рус

Простий рецепт кульок з кабачків, яких з’їсте десяток і не помітите

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кабачкові кульки — чудовий варіант овочевої закуски
Кабачкові кульки — чудовий варіант овочевої закуски. Фото shuba.life

Це настільки смачно, що ви готуватимете їх майже кожен день

Кабачки є одними з найпростіших, але при цьому корисних та бюджетних овочів. Їх можна маринувати, консервувати, тушкувати чи смажити, готувати пироги, запіканки чи закуски.

Ще одна проста, але апетитна страва можна приготувати з кабачків — смажені кульки за рецептом Shuba. Найголовніше у процесі приготування – це вибрати якісні інгредієнти. Далі просто справа техніки: приготувати, посмажити та з’їсти.

Як приготувати кульки з кабачків

Інгредієнти на 6 порцій:

  • кабачки — 300 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • сир твердий — 50 г;
  • яйця — 1 шт.;
  • борошно пшеничне — 50 г;
  • розпушувач — 5 г;
  • панірувальні сухарі — 50 г;
  • олія соняшникова — 100 мл;
  • мускатний горіх мелений, зелень, сіль, перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Молоді кабачки промийте, обсушіть та натріть на середній тертці. Сік відіжміть. Якщо кабачки не молоді, очистьте їх від шкірки.
  2. Цибулю очистьте і дрібно наріжте. Сир натріть на середній тертці.
  3. У мисці з’єднайте терті кабачки, подрібнену цибулю, тертий сир, подрібнену зелень, мускатний горіх, панірувальні сухарі, борошно та розпушувач. Додайте збите яйце, сіль, перець і добре перемішайте.
  4. У сковороді розігрійте олію, наберіть ложкою кабачкову масу, сформуйте кульки та обсмажте до утворення золотистої скоринки з усіх боків. Це триватиме близько 4 хвилин. Викладайте готові кульки на паперовий рушник, щоб видалити залишки жиру.

Подавайте гарячими з улюбленим соусом. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Закуска #Готуємо вдома