Простий рецепт кульок з кабачків, яких з’їсте десяток і не помітите
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Це настільки смачно, що ви готуватимете їх майже кожен день
Кабачки є одними з найпростіших, але при цьому корисних та бюджетних овочів. Їх можна маринувати, консервувати, тушкувати чи смажити, готувати пироги, запіканки чи закуски.
Ще одна проста, але апетитна страва можна приготувати з кабачків — смажені кульки за рецептом Shuba. Найголовніше у процесі приготування – це вибрати якісні інгредієнти. Далі просто справа техніки: приготувати, посмажити та з’їсти.
Як приготувати кульки з кабачків
Інгредієнти на 6 порцій:
- кабачки — 300 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- сир твердий — 50 г;
- яйця — 1 шт.;
- борошно пшеничне — 50 г;
- розпушувач — 5 г;
- панірувальні сухарі — 50 г;
- олія соняшникова — 100 мл;
- мускатний горіх мелений, зелень, сіль, перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування:
- Молоді кабачки промийте, обсушіть та натріть на середній тертці. Сік відіжміть. Якщо кабачки не молоді, очистьте їх від шкірки.
- Цибулю очистьте і дрібно наріжте. Сир натріть на середній тертці.
- У мисці з’єднайте терті кабачки, подрібнену цибулю, тертий сир, подрібнену зелень, мускатний горіх, панірувальні сухарі, борошно та розпушувач. Додайте збите яйце, сіль, перець і добре перемішайте.
- У сковороді розігрійте олію, наберіть ложкою кабачкову масу, сформуйте кульки та обсмажте до утворення золотистої скоринки з усіх боків. Це триватиме близько 4 хвилин. Викладайте готові кульки на паперовий рушник, щоб видалити залишки жиру.
Подавайте гарячими з улюбленим соусом. Смачного!