Простий рецепт кульок з кабачків, яких з’їсте десяток і не помітите

Це настільки смачно, що ви готуватимете їх майже кожен день

Кабачки є одними з найпростіших, але при цьому корисних та бюджетних овочів. Їх можна маринувати, консервувати, тушкувати чи смажити, готувати пироги, запіканки чи закуски.

Ще одна проста, але апетитна страва можна приготувати з кабачків — смажені кульки за рецептом Shuba. Найголовніше у процесі приготування – це вибрати якісні інгредієнти. Далі просто справа техніки: приготувати, посмажити та з’їсти.

Як приготувати кульки з кабачків

Інгредієнти на 6 порцій:

кабачки — 300 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

сир твердий — 50 г;

яйця — 1 шт.;

борошно пшеничне — 50 г;

розпушувач — 5 г;

панірувальні сухарі — 50 г;

олія соняшникова — 100 мл;

мускатний горіх мелений, зелень, сіль, перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

Молоді кабачки промийте, обсушіть та натріть на середній тертці. Сік відіжміть. Якщо кабачки не молоді, очистьте їх від шкірки. Цибулю очистьте і дрібно наріжте. Сир натріть на середній тертці. У мисці з’єднайте терті кабачки, подрібнену цибулю, тертий сир, подрібнену зелень, мускатний горіх, панірувальні сухарі, борошно та розпушувач. Додайте збите яйце, сіль, перець і добре перемішайте. У сковороді розігрійте олію, наберіть ложкою кабачкову масу, сформуйте кульки та обсмажте до утворення золотистої скоринки з усіх боків. Це триватиме близько 4 хвилин. Викладайте готові кульки на паперовий рушник, щоб видалити залишки жиру.

Подавайте гарячими з улюбленим соусом. Смачного!