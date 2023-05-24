Найніжніший і ароматніший м’ясо в сметанному соусі з гірчицею: рецепт, від якого всі будуть у захваті
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М’ясо вийде м’яким та апетитним
Сьогодні ми хочемо запропонувати вам тушковану свинину в сметанно-гірчичному соусі. Просте у приготуванні, така страва буде незвичайні нотки та приємний аромат.
Свинина у сметанному соусі з гірчицею за рецептом Рixelinform буде доречною і на святковому столі, і на вечері. Завдяки обсмаженню на сильному вогні, а потім тушкуванню м’ясо вийде дуже м’яким і соковитим, а гірчиця додасть йому приємних пікантних ноток.
Як приготувати свинину в сметанному соусі
Інгредієнти:
- свинина – 600 г;
- цибуля – 1 шт.;
- олія рослинна – 1 ст. л.;
- сіль – на свій смак;
- сметана – 250 г;
- гірчиця – 2 ст. л.;
- вода – 200 мл.
Спосіб приготування:
- М’якуш свинини наріжте невеликими шматочками.
- Цибулю наріжте півкільцями.
- У сковороді розігрійте масло на вогні вище за середнє.
- Обсмажте м’ясо із цибулею, постійно помішуючи. У вас це має зайняти 5-6 хвилин, посоліть.
- Сметану змішайте із гірчицею та теплою водою. Залийте соусом м’ясо.
- Зменште вогонь до невеликого і тушкуйте приблизно 40 хвилин. Вимкніть плиту, коли м’ясо стане м’яким.
Подавайте смачну свинину в сметанному соусі з гірчицею з улюбленим гарніром. Смачного!