Найніжніший і ароматніший м’ясо в сметанному соусі з гірчицею: рецепт, від якого всі будуть у захваті

М’ясо вийде м’яким та апетитним

Сьогодні ми хочемо запропонувати вам тушковану свинину в сметанно-гірчичному соусі. Просте у приготуванні, така страва буде незвичайні нотки та приємний аромат.

Свинина у сметанному соусі з гірчицею за рецептом Рixelinform буде доречною і на святковому столі, і на вечері. Завдяки обсмаженню на сильному вогні, а потім тушкуванню м’ясо вийде дуже м’яким і соковитим, а гірчиця додасть йому приємних пікантних ноток.

Як приготувати свинину в сметанному соусі

Інгредієнти:

свинина – 600 г;

цибуля – 1 шт.;

олія рослинна – 1 ст. л.;

сіль – на свій смак;

сметана – 250 г;

гірчиця – 2 ст. л.;

вода – 200 мл.

Спосіб приготування:

М’якуш свинини наріжте невеликими шматочками. Цибулю наріжте півкільцями. У сковороді розігрійте масло на вогні вище за середнє. Обсмажте м’ясо із цибулею, постійно помішуючи. У вас це має зайняти 5-6 хвилин, посоліть. Сметану змішайте із гірчицею та теплою водою. Залийте соусом м’ясо. Зменште вогонь до невеликого і тушкуйте приблизно 40 хвилин. Вимкніть плиту, коли м’ясо стане м’яким.

Подавайте смачну свинину в сметанному соусі з гірчицею з улюбленим гарніром. Смачного!