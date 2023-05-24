Рус

Найніжніший і ароматніший м’ясо в сметанному соусі з гірчицею: рецепт, від якого всі будуть у захваті

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Найсмачніша свинина у сметанно-гірчичному соусі
Найсмачніша свинина у сметанно-гірчичному соусі. Фото 1000.menu

М’ясо вийде м’яким та апетитним

Сьогодні ми хочемо запропонувати вам тушковану свинину в сметанно-гірчичному соусі. Просте у приготуванні, така страва буде незвичайні нотки та приємний аромат.

Свинина у сметанному соусі з гірчицею за рецептом Рixelinform буде доречною і на святковому столі, і на вечері. Завдяки обсмаженню на сильному вогні, а потім тушкуванню м’ясо вийде дуже м’яким і соковитим, а гірчиця додасть йому приємних пікантних ноток.

Як приготувати свинину в сметанному соусі

Інгредієнти:

  • свинина – 600 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • олія рослинна – 1 ст. л.;
  • сіль – на свій смак;
  • сметана – 250 г;
  • гірчиця – 2 ст. л.;
  • вода – 200 мл.

Спосіб приготування:

  1. М’якуш свинини наріжте невеликими шматочками.
  2. Цибулю наріжте півкільцями.
  3. У сковороді розігрійте масло на вогні вище за середнє.
  4. Обсмажте м’ясо із цибулею, постійно помішуючи. У вас це має зайняти 5-6 хвилин, посоліть.
  5. Сметану змішайте із гірчицею та теплою водою. Залийте соусом м’ясо.
  6. Зменште вогонь до невеликого і тушкуйте приблизно 40 хвилин. Вимкніть плиту, коли м’ясо стане м’яким.

Подавайте смачну свинину в сметанному соусі з гірчицею з улюбленим гарніром. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Свинина #Соус #Готуємо вдома