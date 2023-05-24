Любителям "Оселедця під шубою": рецепт закусочних бутербродів а-ля "Шуба"

Через чверть години ви насолоджуватиметеся смачними бутербродами

Оселедець під шубою або салат "Шуба" — це дуже популярний салат, який готували ще наші мами та бабусі. Рецептів приготування цієї страви існує дуже багато, адже одні господині виключають із салату певні інгредієнти, інші додають.

Цікава легка закуска з пікантною буряковою намазкою та оселедцем за рецептом Shuba нагадує відомий салат. Такі бутерброди не лише прикрасять ваш святковий стіл, а й стануть чудовим перекусом. Інгредієнти в рецепті можна коригувати до смаку: наприклад, якщо буряк не солодкий — додайте трохи цукру в намазку. А зберігати таку суміш можна до 3 діб.

Як приготувати закусочні бутерброди а-ля "Шуба"

Інгредієнти на 16 порцій

Для бурякової суміші

буряк — 2 шт.;

хрін — 1.5 ч. л.;

оцет яблучний – 1 ч. л.

Для бутербродів:

хліб Бородінський — 300 г

оселедець, філе — 2 шт.

Спосіб приготування:

Відваріть буряк. Остудіть, очистьте і натріть на тертці. Додайте в миску з тертим буряком хрін та оцет. Скоригуйте інгредієнти до смаку. Якщо потрібно, додайте трохи цукру. Наріжте хліб невеликими квадратиками. Подрібніть філе так, щоб воно зручно вмостилося на хлібі. Розкладіть хліб на велику тарілку або на тацю. Викладіть зверху бурякову суміш та шматочки філе. За бажанням прикрасьте подрібненим кропом.

Що може бути смачніше за таку намазку на свіжоспеченому домашньому хлібі ? Тим більше якщо таку випічку готувати нескладно.